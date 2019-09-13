I Санкт-Петербургский фестиваль «Трезвая волна», посвященный Дню трезвости, начался 11 сентября с общегородского молебна «О страждущих недугом винопития и наркомании» в храме Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской епархии.

Этот храм для был воздвигнут усилиями участников всероссийского Александро-Невского братства трезвости и являлся одним из центров трезвеннического движения в дореволюционной России.

Молебен отслужил руководитель координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму епархиального ОЦБСС протоиерей Максим Плетнев в сослужении клириков храма Воскресения Христова и священнослужителей — руководителей православных братств и обществ трезвости Санкт-Петербургской митрополии: протоиереев Георгия Пименова и Игоря Илюшина, иереев Евфимия Добрянского, Феодора Кузнецова, Игоря Хлынова, диакона Сергия Учанейшвили.

Собралось около сотни молящихся — членов обществ трезвости, зависимых и их близких.

Фестиваль «Трезвая волна» продолжится 20 сентября в Синем зале епархиального управления, где состоится «круглый стол» на тему «Взаимодействия епархиальных и государственных структур, профильных, общественных, социальных организаций и бизнес-сообществ для актуализации проблемы алкоголизма и наркомании в городе и совместной работе по ее решению».

21 сентября в 16:00 в концертном зале завода АТИ (Цветочная ул., 16) пройдет спектакль «Поллианна» в постановке благотворительного театра «С миру по нитке».

22 сентября в Московском парке Победы состоится большой семейный праздник с концертной программой. Он откроется молебном перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша». В этот день в парке можно будет анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ (мобильный пункт будет работать с 10:00 до 12:00).

Запланирована выставка программ и проектов в помощь алко- и наркозависимым в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

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