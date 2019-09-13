12 сентября 2019 года, в Российском доме науки и культуры в Берлине состоялась международная научно-практическая конференция «Святые Германии первого тысячелетия», сообщает пресс-служба Берлинско-Германской епархии. Организатор форума — Берлинско-Германская епархия Московского патриархата при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Мероприятие прошло в рамках программы «Дни духовной культуры России в Германии».

Участие в конференции приняли священноначалие и духовенство Берлинско-Германской епархии Московского Патриархата и Германской епархии РПЦЗ, богословы, историки, искусствоведы из Германии и России, представители общественности.

С приветственным словом к собравшимся обратился управляющий Берлинско-Германской епархией архиепископ Подольский Тихон.

Участников конференции приветствовал архиепископ Берлинский и Германский Марк, который подчеркнул, что конференция имеет большое значение для пастырской работы в Германии. Владыка Марк выразил надежду, что итоги форума будут способствовать распространению почитания древних германских святых в местной православной среде, но в то же время указал на сложность выявления среди представителей формально неразделенной вероучительными разногласиями Церкви, лиц, отвечающих православным критериям прославления в лике святых.

Далее с докладом о существующей практике почитания западных святых в Православной Церкви выступил иеромонах Венедикт (Шнайдер), настоятель прихода св. Архангела Михаила г. Гёттингена.

Тема, поднятая архиепископом Марком, получила продолжение в докладе профессора Московской духовной академии игумена Дионисия (Шлёнова) «Осуждение Filioque в IX веке: к вопросу о временной границе почитания западных святых». Докладчик остановился на ключевых моментах в истории богословских споров между Востоком и Западом по вопросу о Filioque до 1054 года, обратив особое внимание на определения Четвертого Константинопольского (Софийского) собора 879−880 гг., проходившего под председательством патриарха Фотия. Среди прочего участники Собора подтвердили текст Никео-Цареградского Символа веры, призвав хранить его, «ничего не отнимая, ничего не прибавляя, ничего не заменяя, ничего не подделывая». Игумен Дионисий подчеркнул преемство решений Софийского собора с предшествующей соборной и святоотеческой традицией и отметил их влияние на характер последующей антилатинской полемики.

О миссионерском аспекте почитания германских святых рассказал протоиерей Андрей Сикоев, настоятель прихода Покрова Пресвятой Богородицы в г. Берлине.

Доклады участников конференции, выступивших во второй части конференции, были посвящены персоналиям наиболее известных подвижников Церкви первого тысячелетия. Среди них — святой Маврикий и мученики Фиванского легиона (руководитель паломнического центра апостола Фомы Тимофей Китнис, г. Трир), святитель Максимин Трирский (чтец Томас Бродель, г. Трир), преподобный Северин Норикский (протоиерей Илья Лимбергер, г. Штутгарт), священномученик Бонифаций Майнцский (игумен Евфимий (Моисеев), ректор Тульской духовной семинарии), святитель Ансгарий Гамбургский (иерей Томас Диц, г. Мюнхен). Член правления общества немецкоязычного православия в Центральной Европе в честь Архангела Михаила Корнелия Делькескамп-Хейс указала на важность почитания общехристианских реликвий и назвала основные паломнические пункты на карте Германии, где хранятся мощи святых первого тысячелетия.

Иконописец Александр Столяров (г. Вупперталь) и искусствовед Ирина Языкова (г. Москва) раскрыли тему традиционной и новой иконографии древних святых Германии. Ирина Языкова также рассказала о выставке работ современных иконописцев «Святые неразделенной Церкви», которая в последние два года была с успехом представлена в разных городах России и европейских стран.

Далее состоялась подиумная дискуссия.

В завершение конференции к ее участникам обратился архиепископ Подольский Тихон:

«Ваше Высокопреосвященство! Уважаемые докладчики! Дорогие отцы, братья и сестры!

В заключение нашей конференции я хотел бы выразить сердечную благодарность Министерству культуры Российской Федерации, руководству Русского дома науки и культуры в Берлине за содействие в проведении данной конференции. Благодарю также членов литургической комиссии и докладчиков, многие из которых преодолели большой путь, приехав в Германию, чтобы принять участие в конференции, за подготовку и содержательные доклады.

Я хотел бы вновь подчеркнуть, что тема нашей конференции и проблемы, поднятые сегодня, имеют очень важное значение для всех нас. Общецерковное почитание древнегерманских святых эпохи неразделенной Церкви являет собой объединяющую ценность для верных чад Русской Православной Церкви. Особенно это актуально сегодня, когда секулярное общество не имеет духовного и нравственного единства.

Промыслительным образом проведение нашей конференции совпало с годом культуры России в Германии. Полагаю, что избранная нами тема послужит для укрепления отношений между нашими народами.

Благодарю всех за внимание, желаю помощи Божией в делах на благо Матери-Церкви! Благословение Божие да пребудет со всеми Вами!"

По результатам конференции был принят итоговый документ.

Русская линия