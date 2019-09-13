Русская линия
Сводка новостей от 13 сентября 2019

В Арзамасе в день Усекновения главы Иоанна Предтечи открылся Музей трезвости

По благословению благочинного города Арзамаса Нижегородской епархии протоиерея Игоря Медведева 11 сентября, в день Усекновения главы святого Пророка и Предтечи Господа Иоанна Крестителя, к которому приурочен государственный День трезвости, в культурно-просветительском центре Арзамаса, состоялось открытие Музея трезвости, сообщает сайт Нижегородской митрополии.

На церемонии присутствовали благочинный города Арзамаса и Арзамасского района протоиерей Игорь Медведев, заместитель главы городской администрации по экономическому развитию и туризму Александр Матвеев, депутат арзамасской городской думы Сергей Карпов, профессор Международной академии трезвости Александр Маюров, волонтеры организации содействия здоровому образу жизни «Здоровое поколение» и активисты Общероссийского народного фронта.

Директор «Здорового поколения», основатель Музея трезвости в Арзамасе Дмитрий Ленин отметил, что заведение создано для того, чтобы довести до людей подробную информацию о вреде, который причиняет употребление алкоголя.

Важность события отметил и протоиерей Игорь Медведев, поддержавший эту инициативу. «Отрадно, что открытие музея состоялось в день Усекновения главы святого Пророка Иоанна. Ведь всем известно, что произошло это страшное событие как раз в пьяном угаре, во время пира. В наше время из-за пьянства распадаются семьи, в состоянии алкогольного опьянения также совершаются преступления, от чрезмерного употребления алкоголя ухудшается здоровье нации, снижается рождаемость», — привел печальную статистику священнослужитель.

«Музей — это новый формат профилактической работы с молодежью, — пояснил отец Игорь. — Надеюсь, что благодаря интересным экскурсиям и просветительским беседам у нас получится сеять в души и умы нашей молодежи доброе семя».

Вдоль стен выставочного зала размещены фигуры и информация о русских правителях, рассмотренная через призму борьбы с пьянством. Перед входом в учреждение посетители могут увидеть коллекцию антиалкогольных картин, а непосредственно в самом зале — экспонаты, показывающие негативное влияние алкоголя на организм и рассудок человека. Организаторы музея обещают постепенно расширить коллекцию и добавить новые экспонаты и научную литературу.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий: «Мы уверены, что Вы будете заботиться о нашей епархии, потому что Вы — человек верующий, православный»
В Санкт-Петербурге отслужили благодарственный молебен в честь избрания губернатором города Александра Беглова...

Митрополит Пирейский Серафим: Признав украинских раскольников и самосвятов, Патриарх Варфоломей совершил серьёзную ошибку
Известный иерарх Элладской Православной Церкви предостерег своих собратьев-архиереев от признания «ПЦУ»...

«Ради Бога, разве можем мы, Элладская Церковь, признать самосвятов?»
Священники, монашествующие и миряне Элладской Православной Церкви выступили с открытым письмом по украинскому вопросу...

Вадим Новинский вновь вступился за верующих УПЦ
Депутатом разработал два законопроекта, направленные на защиту прав верующих, и подал их в парламент Украины...

Митрополит Винницкий Варсонофий посетил Святую Гору Афон
Представитель УПЦ из первых уст рассказал афонским монахам о гонениях на верующих канонической Церкви на Украине...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти священномученика Михаила Косухина...

В Санкт-Петербурге начался фестиваль «Трезвая волна»

Выставка, посвященная бытовому укладу монашеской жизни рубежа XIX—XX вв.еков, откроется в Антониево-Сийской обители

В Москве стартует новый сезон молодежных квестов, организуемых Синодальным отделом по делам молодежи

В Берлине прошла международная конференция «Святые Германии первого тысячелетия»

В Арзамасе в день Усекновения главы Иоанна Предтечи открылся Музей трезвости
Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика