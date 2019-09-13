Выставка, посвященная бытовому укладу монашеской жизни рубежа XIX—XX вв.еков, откроется в Антониево-Сийской обители. Вернисаж приурочат к 500-летию монастыря, сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

В экспозицию войдут старообрядческие артефакты. «Это киотные и нательные кресты, большие праздничные створы, иконы, украшенные многоцветной эмалью, отлитые в губерниях центральной России. Самые ранние памятники датированы XVIII веком. Также после несложной реставрации будут выставлены медные рукомойники, братыни, ковши», — сообщили в пресс-службе Сийского монастыря.

Отметим, что над изучением и атрибуцией собрания старообрядческой пластики и медной утвари работали сотрудник музея «Малые Корелы» Денис Данилов и мастер крестечного ремесла Андрей Горюнов.

Напомним, Антониево-Сийский монастырь отметит 500-летие в 2020 году. Обитель расположена в 160 километрах от Архангельска, на полуострове Большого Михайлова озера.

Основатель монастыря — святой Антоний — происходил из семьи богатого земледельца. Он получил образование и выучился иконописи. Лишившись родителей, пришел в Новгород и поступил на службу к местному боярину. После пяти лет службы женился, но через год овдовел и принял решение уйти в монастырь. Святой раздал имущество и прибыл на реку Кену в Пахомиеву пустынь, где принял монашеский постриг с именем Антоний.

Склонный к уединению, он, вместе с двумя монахами оставил пустынь и поселился на речке Шелексе на Черных порогах, где провел семь лет, пока не был изгнан местными жителями. После этого святой с семью учениками поселился на Большом Михайловом озере. В 1520 году построил здесь часовню, постепенно на этом месте образовалась Сийская обитель. Антоний стал ее первым игуменом. Скончался преподобный в 1556 году, ему было 79 лет.

В XVI—XVII вв.еках обитель была одним из крупнейших духовных и культурных центров Русского Севера. В XX веке монастырь закрыли, а его имущество частично было вывезено в государственные учреждения, многое просто уничтожено.

Современная история монастыря началась в 1992 году с момента возвращения его Церкви. Ансамбль обители — Троицкий собор, Благовещенская церковь с трапезной и Сретенская церковь — объекты культурного наследия народов России.

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