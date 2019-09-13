179 игуменов, священников, монахов и мирян обратились к Предстоятелю и епископату Элладской Православной Церкви с открытым письмом, в котором выразили обеспокоенность и тревогу по поводу неканонического предоставления автокефалии украинским раскольникам. Текст письма приводит Служба коммуникации ОВЦС и в нём в частности говорится:

«Мы как члены Православной Церкви и по духу сыновья, подлежащие Вашей епископской и отцовской ответственности, ощущаем необходимость обратиться к Вам, нашим духовным и церковным отцам, чтобы выразить свою обеспокоенность и тревогу по поводу неканонического предоставления украинской автокефалии.

1) Мы разделяем Вашу обеспокоенность и серьезные канонические и экклесиологические опасения и сомнения, выраженные явно или даже молча, в духе свойственного Вам пастырского рассуждения. Мы осознаем и то давление, которое испытывает Элладская Церковь и ее архиереи, чего не должно было бы быть, со стороны разных церковных и нецерковных факторов. Мы хотим верить, что здравые духовные антитела наших епископов смогут справиться с нападениями чуждых.

2) Естественно, мы чтим и уважаем Вселенский Константинопольский престол как имеющий преимущества чести и первой кафедры среди Православных Церквей. Несомненно, предоставленное Вселенскими Соборами первенство чести остается неумалимым навсегда.

3) Преимущества чести Константинополя существуют и осуществляются исключительно в рамках духовной соборно-иерархической системы общения Поместных Православных Церквей, а не вне ее или над ней: они состоят главным образом в координации деятельности Православных Церквей в важнейших вопросах, представляющих межправославный интерес, в председательстве на межправославных и всеправославных встречах и Соборах, а также в выражении и реализации решений, принятых в результате всеправославного обсуждения.

4) Трансграничное вмешательство-вторжение на территорию чужой юрисдикции без согласия и, тем более, вопреки единодушному мнению других Поместных Церквей даже для разрешения серьезной проблемы не может быть основано на православной трактовке преимуществ чести, являя собой ни что иное, как их искажение и перетолкование. Возможная попытка навязать такую трактовку будет иметь, к сожалению, очень серьезные экклесиологические последствия и непосредственную утрату почетного права быть первопрестольной кафедрой. Пример знаменитого Ветхого Рима, имевшего в древней Церкви права первой кафедры, указывает на серьезность этого вопроса. Перетолкование и попытка превратить преимущества чести в первенство власти искажают православную экклесиологию и ведут ее к папизму с пагубными последствиям.

5) Как греки по происхождению мы чтим и уважаем Патриархат греческой нации, когда он говорит правду с любовью. Мы опечалены, потому что сегодня видим, как из-за ложного выбора его руководства, он подвергается опасности оказаться в изоляции и утратить свою координирующую роль в межправославных отношениях, в выражении и реализации воли Поместных Православных Церквей. Дальнейшее упорство в ложном выборе будет иметь для этого престола лишь еще более неблагоприятные последствия.

6) Вселенский Патриархат имеет право предоставлять автокефалию, а Церковь любого народа имеет право возвышения до уровня автокефальной только при наличии ясных и строгих условий, которые выдвинуло церковное Предание и которые соответствуют Православной экклесиологии и каноническому порядку, и каковые в данном случае не были соблюдены.

7) Мы не можем разделить прозвучавшее мнение о том, что возможный отказ от признания автокефалии на Украине поставит под сомнение автокефалии XIX и XX веков. Это утверждение не имеет под собой никакого канонического или исторического обоснования. Нет ни малейшей схожести украинской автокефалии с прочими каноническими автокефалиями других церквей, поскольку:

а) Признанная всеми Православными Церквями, в том числе и Вселенским Патриархатом, Автономная Церковь Украины во главе с Митрополитом Онуфрием, насчитывающая девяносто епископов, двенадцать тысяч приходов, двести пятьдесят монастырей, пять тысяч монахов и монахинь и миллионы верующих, автокефалию не просила. Каноническая церковь, имевшая на это полное право, не просила и не приняла автокефалию. Разве можно силой навязывать ей ее или наказывать за то, что она не приняла ее?

б) В то время как все, и даже Вселенский Патриархат, признают присутствие Митрополита Онуфрия и девяноста епископов (нет никакого канонического акта об их низложении, или извержении из сана, или запрете в священнослужении), наряду с существующей с канонической точки зрения, создается параллельная церковная структура. Мы по праву осуждаем наличие параллельных юрисдикций в диаспоре, а сейчас сами создаем их в границах Церквей?

в) Церковь Украины в каноническом отношении подчиняется Патриархату России, а не Вселенскому. Все автокефалии Константинополя до сего дня предоставлялись регионам, находившимся в его юрисдикции.

г) Почти все Поместные Церкви имеют серьезные сомнения относительно каноничности и законности архиерейских хиротоний новой церкви. А около пятнадцати из ее пятидесяти епископов ведут свое «архиерейское» происхождение от самосвятов! Нигде не было такого прецедента!

д) Ни одна Православная Церковь не признала предоставленную таким образом автокефалию, событие беспрецедентное в истории Церкви!

8) Крайне печально констатировать тот факт, что если раньше, вопреки политическим интересам и чрезвычайно сложным временам, Вселенский Престол и его святые Патриархи боролся за единство народов России под единым духовным и церковным управлением, то сегодня он поддается соблазнам и трансатлантическому давлению, пытается насильственно разделить их, впутывая Православную Церковь в геополитические интересы и превращая Церковь Христову в часть геополитических формирований и проблем. Возможное признание автокефалии одной лишь Элладской Церковью без всеправославного решения вовлечет и нашу Поместную Церковь в игру на геополитической шахматной доске.

9) Регион Украины (в церковных источниках в основном упоминается как Малороссия) с 988 г. по Р.Х. до 1686 г. по Р.Х. подчинялся Вселенскому престолу. Патриаршим Деянием Патриарха Дионисия IV он был передан в каноническое подчинение Московского Патриархата. Сам Вселенский Патриархат 332 года трактовал Патриарший акт как полное подчинение Русской Церкви! Уверенность в этом по-разному выражалась самим Вселенским Патриархатом и была самым официальным образом зафиксирована в Типиконах XVII века, в Синтагматиях 1797 (Свт. Григория V), 1829, 1855, 1896, 1902 г. г., вышедших из печати в «Патриаршей типографии в Константинополе», и в Патриарших календарях-ежегодниках вплоть до 2018 г. В этих официальных Патриарших изданиях Вселенский Престол без каких-либо оговорок признавал, что Украина находится в каноническом подчинении Московского Патриархата! Ту же самую уверенность отразили и сотрудники Вселенского Престола (архивариус К. Деликанис, профессора митрополит Диоклийский Каллист (Уэр) (Оксфорд), протопресвитер Феодор Зисис (Салоники), Василий Ставридис (Халки), Григорий Ларендзакис (Вена), Власий Фидас (Афины-Шамбези), а также сам Вселенский Патриарх Варфоломей как письменно, так и в своей официальной речи в Киеве. Именно так сам Вселенский Патриархат в течение 332 лет толковал Патриарший акт 1686 года!

10) И самое главное: так трактует Патриарший акт в течение 332 лет всеправославное церковное сознание! От знаменитого Синтагматия Иерусалимского Патриарха Хрисанфа (Нотараса) 1715 г. вплоть до 2019 г. все Типиконы-Календари-Ежегодники всех Поместных Православных Церквей считали Украину частью Русской Церкви. Кто с легким сердцем может пренебрегать всеправославной церковной традицией и опытом? Кто имеет право встать выше всеправославного сознания?

11) Мы выражаем нашу крайнюю обеспокоенность, поскольку не последовало убедительного ответа касательно ничтожного с канонической точки зрения «священства» новой церкви. Несомненно, при соблюдении строгих условий Церковь по икономии может принять хиротонии, совершенные в расколе и ереси. Но что говорит об этом наша Православная Церковь? На Востоке у нас нет папского престола, который бы один выносил решение, а другие бы подчинялись! Но Поместные Церкви на Соборе под председательством Константинопольского Патриарха должны принять решение об уврачевании раскола и по икономии признать хиротонии! Однако когда все Поместные Церкви отказались признать такое «священство», по какому каноническому праву Константинопольский патриарх может утверждать, что в качестве Первого он выражает мнение Церкви и по икономии принимает хиротонии раскольников? Константинопольский Патриарх не выше общего мнения всех без исключения Поместных Церквей. Он не папа, который ex cathedra выражает взгляды Православной Церкви, не учитывая мнения других своих собратьев-Предстоятелей.

12) К сожалению, хиротонии новой Церкви происходят не только от изверженного из сана и преданного анафеме Филарета, извержение и анафему которые в течение двадцати шести лет признавал весь Православный мир (даже сам Вселенский Патриарх), но и от самосвята бывшего дьякона, никогда не имевшего ни священнического, ни епископского рукоположения, мошенника и уголовника Виктора Чекалина. Ради Бога, разве можем мы, Элладская Церковь, признать самосвятов? Ведь до сего дня мы хвалимся о Господе апостольским преемством православных епископов. Разве сможем мы и после признания чекалинских «хиротоний» продолжать проповедовать апостольское преемство православных архиереев?

13) Как же тогда было «уврачевано» «священство» самосвятов? Разве может Константинопольский Патриарх единолично собственным актом уврачевать отсутствие апостольского преемства? Оправдания, которые приводят сторонники автокефалии, настолько противоречивы и опровергают сами себя, что не только не убеждают в наличии канонического рукоположения у самосвятов, но и подтверждают отсутствие законного апостольского преемства. После всего этого с какой совестью епископ может признавать такие «хиротонии»? Речь идет не о сомнении в нравственной чистоте некоторых лиц, но об онтологическом отсутствии самого что ни на есть внутреннего стержня архиерейства; мы на всеправославном уровне имеем дело не с «нравственным», но с онтологическим «осквернением» Тела епископата.

14) Мы не можем понять, как без совместного решения всех Поместных Церквей сборище низверженных, анафематствованных самосвятов, раскольников без покаяния одним актом было восстановлено, собрано на «объединительный собор» и одновременно получило «автокефалию», в то время как канонические епископы, которые входят в состав канонического Синода, выражающего мнение канонической Церкви, полностью игнорируются.

15) Руководство новой автокефальной церкви не внушает доверия, серьезности и гарантий того, что следует церковной этике (см. заявления «предстоятеля» Епифания о США, о правах ЛГБТ (движение гомосексуалистов и т. д.), о сотрудничестве с униатами, о его участие в открытии памятника самосвяту «митрополиту Киевскому» Василию Липковскому и т. д.). Отпадение «почетного Патриарха» Филарета и некоторых «епископов» от новой церкви и его серьезные жалобы самым трагическим образом указывают на неудачу во врачевании украинского раскола, потому что не было раскаяния раскольников — самого необходимого условия для уврачевания расколов.

16) Мы никоим образом не можем оправдать предоставление автокефалии в качестве наказания Московского Патриархата за «высокомерие», «антицерковные действия», «беспорядок», «обмирщение» и т. п. Невозможно использовать автокефалию в качестве наказания непослушных, потому что пренебрежение к священным канонам и их нарушение не приводит к настоящим и долговечным решениям церковных проблем. В конечном итоге, какая бы проблема ни была у Константинополя с Москвой, как он врачует (?) ее, объявляя целый Синод из девяноста епископов неканоничным? Как он пренебрегает целой Церковью, где двенадцать тысяч приходов и миллионы верующих? Разве Вы, архиереи, не сослужили с Блаженнейшим Онуфрием и его Священным Синодом, когда ездили в Киев? Разве не его Вы признавали единственным и каноническим Митрополитом Киевским? Так как же теперь Вас призывают вычеркнуть его и вместо него признать кого-то другого? Какая каноническая основа под этими требованиями?

17) Мы питаем глубокое уважение и выражаем полное сочувствие и поддержку миллионам членов канонической Православной Церкви на Украине, которые претерпевают скорби и гонения за то, что хотят оставаться в той Церкви, в которой родились и выросли. Организованные акции и гонения государственных и окологосударственных органов против канонической Церкви на Украине, дабы заставить духовенство и верующих перейти в новую церковь, доказывают провал автокефалии и то, что, в итоге верующий народ ее не просил. Как же тогда Элладская Церковь вместо того, чтобы поддержать гонимых верующих, признает то, что отвергло подавляющее большинство православных украинцев?

18) Наконец, самое тревожное — то, что церковная проблема Украины из проблемы канонической структуры переходит в серьезную экклезиологическую проблему, когда предпринимаются упорные усилия по превращению преимуществ чести Вселенского Патриархата в первенство власти по папскому образцу:

а) К сожалению, в случае с украинской автокефалией Вселенский Патриарх отказывается от своей признанной традицией координирующей роли, предполагающей выражение и реализацию соборных решений Поместных Православных Церквей, а потому и отказывается созывать Всеправославный Собор или Собор Предстоятелей.

б) Напротив, он как папа:

i) действует трансгранично на территории чужой юрисдикции, которая подчиняется Русской Церкви, как сам же до недавнего времени и признавал;

ii) принимает суверенные и независимые решения или вопреки мнению не только самой Церкви Украины, но и Поместных Православных Церквей;

iii) утверждает, что остальные православные епископы всего мира обязаны принимать его любые решения;

iv) считает, что его решение не нуждается в одобрении другими Церквями и не может быть оспорено или отозвано;

v) претендует на трансграничное вмешательство в дела Вселенской Православной Церкви даже «по собственной инициативе и исходя из долга», «не только в отношении догматов, священных традиций и канонических церковных положений или общих вопросов, касающихся всего Тела Церкви, но и во все относительно важные частные вопросы, относящиеся к интересам той или иной Поместной Церкви» (Письмо Вселенского Патриарха Варфоломея Архиепископу Албанскому Анастасию от 22.2.2019). Эта фразеология Патриарха напоминает знаменитый Dictatus Papae (1075 г.) папы Григория VII, который требовал, чтобы все «causae majores» (серьезные вопросы) вселенских Церквей подавались для решения папе!".

Более чем очевидно, что если вдруг, не дай Бог, возобладает такой подход, то в нашей Православной Церкви произойдут серьезнейшие и печальные события.

Ваше Блаженство,

Затруднение, с которым столкнулся Постоянный Священный Синод ушедшего периода, состоявшее в том, чтобы по-быстрому, с применением сокращенных процедур «закрыть» вопрос по такой проблемной автокефалии, и Ваше последующее заявление о том, что и Вы «не можете» взять на себя ответственность за такое решение, указывают на благоразумие и на величину смирения наших церковных лидеров, свидетельствуя нам параллельно и о том, что в сознании греческих архиереев еще свежи клятвы, которые они перед Богом и Его Церковью давали при епископской хиротонии, обещая, что будут соблюдать священные каноны и церковный порядок, равно как и единство Вселенской Православной Церкви.

Мы полагаем, что насилие над священным институтом автокефалии, который вместо того, чтобы служить единству и благостоянию Святых Божиих Церквей, тяготеет взорвать единство в истине нашей Православной Церкви, делая ее посмешищем в глазах ее врагов, не может быть узаконено в том числе и Архиерейским Собором Элладской Церкви. Интересно, почему Элладская Церковь в одностороннем порядке должна первой взять на себя такую ответственность, вступая в противоречие с церковным сознанием всех Поместных Церквей ради удовлетворения ошибочного и неудачного выбора Фанара? Зачем она должна соблазнять души миллионов православных украинцев, которые, претерпевая лишения и гонения, борются за то, чтобы оставаться верными своей церковной традиции? Почему, в конце концов, она должна смущать души миллионов верующих из всех Поместных Православных Церквах, которые высоко ценят в своем сознании Элладскую Церковь, считая ее своим ориентиром? Мы считаем, что не сослужит она добрую службу ни себе, ни Вселенскому Престолу, ни Вселенскому Православию.

Мы уверены, что наши духовные отцы не разочаруют нас и продемонстрируют нам православную экклесиологию и канонический порядок как единственные критерии для решения украинской проблемы".

Далее следуют подписи духовенства, монахов, мирян (всего 179 человек), среди которых архимандрит Максим (Каравас), игумен монастыря Св. Параскевы Милохори, Птолемаида; архимандрит Хризостом (Пихос), игумен монастыря Животворящего Источника Ланговардас, Парос; архимандрит Григорий (Хаджиниколау), игумен монастыря Святой Троицы, Ано Газеа, Волос; архимандрит Хризостом, игумен монастыря преп. Никодима Пендалофу, Килкис; архимандрит Григорий (Папасотириу), духовник пустыни св. Иоанна Предтечи в Метаморфоси, Халкидики; архимандрит Афанасий (Анастасиу), бывший игумен монастыря Великих Метеор, Каламбака и многие другие.

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