|Сводка новостей от 13 сентября 2019
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Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий: «Мы уверены, что Вы будете заботиться о нашей епархии, потому что Вы — человек верующий, православный»
Митрополит Пирейский Серафим: Признав украинских раскольников и самосвятов, Патриарх Варфоломей совершил серьёзную ошибку
«Ради Бога, разве можем мы, Элладская Церковь, признать самосвятов?»
Вадим Новинский вновь вступился за верующих УПЦ
Митрополит Винницкий Варсонофий посетил Святую Гору Афон
Этот день в Русской истории
В Санкт-Петербурге начался фестиваль «Трезвая волна»
Выставка, посвященная бытовому укладу монашеской жизни рубежа XIX—XX вв.еков, откроется в Антониево-Сийской обители
В Берлине прошла международная конференция «Святые Германии первого тысячелетия»
В Арзамасе в день Усекновения главы Иоанна Предтечи открылся Музей трезвости