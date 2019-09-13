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Сводка новостей от 13 сентября 2019

В Москве стартует новый сезон молодежных квестов, организуемых Синодальным отделом по делам молодежи

15 сентября 2019 года в Москве стартует новый сезон квестов, организуемых Синодальным отделом по делам молодежи при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Первая игра сезона будет посвящена Дню города и московским традициям. Об этом сообщает Синодальный отдел по делам молодежи.

Квест начнется в 13.00 на смотровой площадке Воробьевых гор. Маршруты и задания теперь доступны на веб-платформе, там же можно получить подсказки и отправить ответы.

Продолжительность игры около четырех часов. Участие бесплатное, необходима регистрация. Начало регистрации команд с 12.00.

Дополнительная информация по телефону +7 (916) 734-72-62.

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