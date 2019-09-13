Митрополит Пирейский Серафим предостерёг священноначалие Элладской Православной Церкви от признания «ПЦУ», что станет нарушением православных канонов и приведёт Православие к великому расколу. Соответствующую статью владыка опубликовал на греческом портала «Ромфея» 9 сентября 2019 года, передает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Архиерей Элладской Церкви обратил внимание на выводы Синодальной комиссии по догматическим и каноническим вопросам и указал на «очевидную ошибку Вселенского Патриархата».

Ещё в официальном заявлении, опубликованном 21 января 2019 года, митрополит Пирейский Серафим объяснял, что: «Томос об автокефалии был дан в день Богоявления 2019 года Вселенским Патриархом Варфоломеем новому раскольническому образованию (во главе с новоизбранным» митрополитом" Епифанием), которое появилось в результате так называемого объединительного собора, состоявшегося 15 декабря 2018 в Киеве. Вселенский Патриархат не принял во внимание горячие призывы и просьбы многих Поместных Православных Церквей, которые указали, что единственным возможным путём решения украинской проблемы является диалог и созыв Собора с всеправославным участием всех Поместных Церквей".

Иерарх отметил, что Русская Православная Церковь прервала Евхаристическое общение с Константинопольским Патриархатом, а Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прекратил поминать Константинопольского Патриарха Варфоломея. «Теперь уже очевидно, что мировое Православие после одностороннего решения Вселенского Патриархата предоставить статус автокефалии» церкви", которая является ни чем иным, как собранием запрещённых и саморукоположенных раскольников, идёт быстрыми шагами к новому великому расколу, возможно, второму великому расколу, подобному тому, который произошёл в 1054 году, с непонятными церковными последствиями для всеправославного единства и к большой радости его врагов", — заявил митрополит Серафим.

По его словам, предоставление автокефалии «ПЦУ» является прецедентом, который не имеет аналогов в истории Православной Церкви, причём это произошло при том, что была проигнорирована воля канонической УПЦ во главе с Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, которые не просили об автокефалии.

Владыка считает показательным, что УПЦ представляет 4/5 населения украинского народа. А об автокефалии просили, с одной стороны, руководство страны во главе с президентом Петром Порошенко, а с другой стороны — маленькая группа запрещённых и саморукоположенных «епископов», которые стали реальными получателями автокефалии.

В своём обращении от 9 сентября митрополит Пирейский Серафим подчеркнул, что «решение канонического восстановления запрещенных в служении, анафематствованных и нерукоположенных членов двух раскольнических структур Украины, предшествовавших предоставлению Томосу об автокефалии, является недействительным, а значит решение о предоставлении автокефального статуса для несуществующей церкви, состоящей из канонических нарушителей, является недействительным».

Пирейский митрополит отметил, что в нынешних условиях необходимо срочно созвать Всеправославный Собор «для того, чтобы решить этот очевидно сложный вопрос» и «избежать большой опасности раскола церковного общения Православных автокефальных Церквей с непредсказуемыми последствиями для Святой Единой Православной Соборной и Апостольской Церкви».

Наконец, обращаясь к Синодальной Комиссии по догматическим и каноническим вопросам, иерарх задал вопрос, почему приведенные аргументы были ими проигнорированы.

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