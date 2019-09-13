Представитель УПЦ из первых уст рассказал афонским монахам о гонениях на верующих канонической Церкви на Украине…

Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий (Столяр), которому досталась кафедра ушедшего в раскол митрополита Симеона (Шостацкого), посетил с паломническим визитом Святую Гору Афон и в общении с братией Свято-Пантелеимонового монастыря из первых уст рассказал монашествующим о ситуации на Украине и продолжающихся притеснениях верующих Винницкой епархии сторонниками «ПЦУ», сообщает СПЖ.

«После богослужения пообщался с игуменом и братией Пантелеимонова монастыря. Я рассказал о своей епархии, о захватах храмов, которые происходили в этом году, незаконной нерегистрации меня как руководителя епархии и другом давлении на верующих УПЦ, а также об искренней вере паствы Подолья, которая не поддержала новую церковную структуру и осталась верной УПЦ», — написал владыка на своей странице в Фейсбук.

В свою очередь отец Евлогий и братия поддержали владыку, и сказали, что «молятся о мире на Украине и пастве Винницкой епархии».

Архипастырь сообщил, что поднялся на вершину Святой Горы, где вознес молитвы об Украине. «Помолился на вершине Горы Афон, где находится храм Преображения, о мире в нашей стране, о пастве Винницкой епархии, о возвращении захваченных соборов и епархии», — сообщил владыка Варсонофий.

Ранее в ходе своей паломнической поездки на Афон группа Одесской епархии УПЦ во главе с митрополитом Одесским Агафангелом посетила монастырь Ватопед. Перед святынями обители — поясом Пресвятой Богородицы, иконами Божией Матери «Алтарница», «Антифонитрия», «Всецарица», главой святителя Иоанна Златоуста — иерарх УПЦ вознёс молитвы о мире на Украине.

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