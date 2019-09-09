Русская линия
Сводка новостей от 9 сентября 2019

Владимир Легойда: Верим, что это событие станет началом пути к примирению и восстановлению мирной жизни на Донбассе
В Русской Православной Церкви приветствовали обмен заключёнными между Россией и Украиной…

Владимир ЛегойдаВ Русской Православной Церкви горячо приветствуют взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя обмен, который произошёл в минувшую субботу, сообщает Интерфакс.

Власти России и Украины в минувшие выходные произвели обмен 35 человек, ранее удерживаемых Киевом, и 35 украинцев, которые были осуждены за различные преступления в России.

«Мы видим в том, что 70 человек вышли на свободу, воссоединились с родными, в том числе плоды искренних молитв миллионов просящих Создателя о мире на Украине православных людей: епископов, священников, мирян», — написал Легойда в субботу вечером в своём Телеграм-канале.

При этом он напомнил, что митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обращался к Патриарху Кириллу с просьбой содействовать освобождению задержанных украинцев, и это обращение было поддержано Предстоятелем Русской Православной Церкви.

«Верим, что это событие станет началом пути к примирению, восстановлению мирной жизни», — заключил представитель Церкви.

Именно так и был воспринят данный обмен в мире. От президента США Дональда Трампа до канцлерин Германии Ангелы Меркель — все в один голос говорят о серьёзном шагу в сторону окончания военных действий на Донбассе.

Русская линия

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Владимир Легойда: Верим, что это событие станет началом пути к примирению и восстановлению мирной жизни на Донбассе
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