|Сводка новостей от 9 сентября 2019
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Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе отказалась присоединяться к Русской Православной Церкви
Протоиерей Димитрий Смирнов: Школа — вся женская, Церковь — вся женская, дома мамаша и мужа и детей в бараний рог гнёт. Откуда у нас появятся после этого настоящие мужики?
В Вашингтоне открыли памятник святому праведному Иоанну Кронштадтскому
8 сентября 1941 года началась 872-дневная блокада Ленинграда
Этот день в Русской истории
Святейший Патриарх Кирилл присутствовал на церемонии открытия Дня города Москвы на ВДНХ
В день памяти святой новомученицы Татьяны Гримблит состоится богослужение в храме на Бутовском полигоне
Чудотворная Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение» принесена в Среднеазиатский митрополичий округ
В Екатеринбурге начался Симеоновский крестный ход до Верхотурья
Житель деревни Поповское в одиночку возрождает заброшенный храм