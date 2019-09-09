Русская линия
Сводка новостей от 9 сентября 2019

Житель деревни Поповское в одиночку возрождает заброшенный храм

Житель деревни Поповское Ярославской области в одиночку возрождает заброшенный храм в соседнем селе, передает телеканал «Культура».

Он в шутку называет себя мастером на все руки: выравнивает стены, укрепляет фундамент, кроет крышу. Восемь лет подряд каждый день Вячеслав Павлушин приезжает в село Спас из соседней деревни и восстанавливает храм в одиночку.

«Наши предки создали это чудо, поэтому решение было однозначное — восстановить и сберечь то, что мы сейчас сможем сберечь», — говорит Вячеслав Павлушин.

На стройматериалы он уже потратил все сбережения. Регулярно вкладывает пенсию, но говорить об этом не любит, камеры стесняется и искренне не понимает, почему к его работе вдруг проявили интерес.

Племянник Саша приезжает в летние каникулы и помогает, чем может. Вместо бетономешалки — лопата. Договориться и провести электричество сюда не удалось, поэтому работают по старинке. Церковь уже преобразилась. Алтарь отремонтирован, в летнем храме появилась крыша, окна и купол.

«О том, что восстанавливается храм знал, но участия никакого не принимал, пока не познакомился с Вячеславом. Понял, что он святой человек, и ему надо помочь», — поделился житель деревни Тарантаево Юрий Горшков.

Вместо приставных лестниц в этом году появились строительные леса. Но сбережений двух пенсионеров явно не хватает на весь объем работ. Вместо пола — трава, крышу заменяет небо. Зимний придел — самый сложный участок храма. Кирпичную кладку здесь уже заменили, воссоздали арки над окнами. Впереди еще 12 рядов кирпичей. В планах — металлическая крыша, ремонт колокольни. Но самая заветная мечта — установка колокола. Самому не накопить, а о помощи просить не любит, но верит, что однажды и над этими лугами разольется серебристый перезвон.

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Житель деревни Поповское в одиночку возрождает заброшенный храм
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