Русская линия
Сводка новостей от 9 сентября 2019

В день памяти святой новомученицы Татьяны Гримблит состоится богослужение в храме на Бутовском полигоне

По благословению Святейшего Патриарха Кирилла 23 сентября, в день памяти святой новомученицы Татьяны Гримблит, Божественную литургию в храме святых новомучеников и исповедников российских в Бутово совершит председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, сообщает Диакония.Ru.

На Литургии будут присутствовать сестры милосердия и добровольцы православной службы помощи «Милосердие», церковные социальные работники, студенты Свято-Димитриевского училища сестер милосердия и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Татьяна Николаевна Гримблит. Москва. Тюрьма НКВД. 1937 год (fond.ru)Святая мученица Татиана (Гримблит Татьяна Николаевна) родилась 1 декабря 1903 года в Томске. После окончания местной гимназии в 1920 году поступила работать воспитательницей в детскую колонию «Ключи». После окончания Гражданской войны и начала массовых репрессий она почти все зарабатываемые средства, а также то, что ей удавалось собрать в храмах Томска, меняла на продукты и вещи и передавала их заключенным в местную тюрьму. Она стала медсестрой, чтобы помогать страждущим. Также святая мученица Татиана писала стихи.

За активную помощь духовенству, заключенным и репрессированным Татьяна Гримблит неоднократно подвергалась арестам и репрессиям со стороны властей. Последний раз ее арестовали 6 сентября 1937 года по обвинению в «антисоветской деятельности». 22 сентября Татьяну приговорили к расстрелу, а 23 сентября 1937 года она была расстреляна и погребена в безвестной общей могиле на полигоне Бутово.

Татьяна Гримблит была причислена к лику святых новомучеников Российских постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви 17 июля 2002 года.

Начало богослужения 23 сентября в 9.00.

Адрес храма: Московская область, Ленинский район, поселок Бутово, ул. Юбилейная, д. 2.

Русская линия

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