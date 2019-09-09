Большинство членов Генассамблеи поддержало это предложение, но им не хватило голосов, чтобы это решение вступило в силу…

7 сентября 2019 года в соборе святого Александра Невского в Париже состоялось заседание Генеральной Ассамблеи Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе, на которой рассматривался вопрос о присоединении Экзархата к Русской Православной Церкви, сообщает Интерфакс.

Обсуждение этого вопроса было открытым и весьма ожесточённым. Большинство выступавших указывали, что Фанар не оставил русским приходам в Европе никакого выбора, и поэтому Экзархат должен присоединиться к Московскому Патриархату. В то же время часть докладчиков предлагали не спешить и рассмотреть предложения от других Поместных Церквей.

В итоге состоялось тайное голосование, по итогам которого «за» присоединение к Русской Православной Церкви проголосовало большинство делегатов, 104 человека, против выступили 75 человек. Таким образом, необходимых по французскому законодательству 2/3 голосов предложение не набрало, и теперь дальнейшая судьба Архиепископии остается неопределённой.

Комментируя итоги Ассамблеи, замглавы Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что «значительная часть священнослужителей и общин желали бы вхождения в состав Русской Церкви». «Как сложится дальнейшая судьба этих священнослужителей и общин, пока трудно сказать с определённостью, это зависит от их собственного волеизъявления», — отметил отец Николай.

При этом он заявил, что «те приходы из них, которые обратятся к Русской Церкви с просьбой об их приёме, будут приняты, в зависимости от того, сколько к РПЦ уйдёт общин и священников, будет определяться организационная форма их дальнейшего существования в составе Московского Патриархата».

Архиепископия имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а ее клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов.

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