Русская линия
Сводка новостей от 9 сентября 2019

8 сентября 1941 года началась 872-дневная блокада Ленинграда
В годовщину начала блокады делегация Санкт-Петербургской епархии приняла участие в возложении венков на Пискаревском кладбище…

Вечная память!8 сентября 2019 года, в 78-ю годовщину начала фашистской блокады, в Санкт-Петербурге молитвенно почтили память погибших, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.

По традиции на Пискаревском мемориальном кладбище прошла церемония возложения венков и цветов. Делегация Санкт-Петербургской епархии во главе с епископом Кронштадтским Назарием возложила к монументу Матери-Родины венок. У гранитной стены с надписью «Никто не забыт и ничто не забыто» священнослужители пропели «Вечную память» погибшим.

В церемонии приняли участие председательница Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров, ветераны, представители общественных организаций.

Во всех храмах города было совершено поминовение умерших «от ран, глада и хлада». Во всех районах Санкт-Петербурга также прошли торжественные траурные церемонии в память о первом дне блокады Ленинграда. В течение дня все желающие могли принять участие в акции поминовения жертв блокады, организованной «Комитетом 8 сентября».

8 сентября 1941 года началась 872-дневная блокада Ленинграда. За это время на город было выпущено около 170 тысяч снарядов и бомб, число умерших от обстрелов, холода и голода составило 700 тысяч человек. При обороне и освобождении города погибло 2 млн воинов.

Русская линия

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8 сентября 1941 года началась 872-дневная блокада Ленинграда
В годовщину начала блокады делегация Санкт-Петербургской епархии приняла участие в возложении венков на Пискаревском кладбище...

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