Предстоятель Русской Зарубежной Церкви (РПЦЗ) митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион 8 сентября возглавил торжества, посвященные 70-летию русского православного прихода святого Иоанна Крестителя в американской столице. В 1949 году его основал святой Иоанн Шанхайский.

Митрополит совершил Божественную литургию, после которой возглавил Крестный ход вокруг собора. Предстоятель РПЦЗ также освятил трехметровый бронзовый памятник праведному Иоанну Кронштадтскому, который был установлен в честь 55-летия его церковного прославления Русской Зарубежной Церковью, сообщает ТАСС.

После богослужения послу России в США Анатолию Антонову была вручена благодарственная грамота Синода РПЦЗ за содействие в доставке в Вашингтон скульптуры, которая была установлена у входа в храм в конце августа.

Он поздравил прихожан и подчеркнул, что «увековечивание в американской столице памяти об одном из наиболее почитаемых в России чудотворцев — светлое событие в духовной жизни всех православных христиан в Соединенных Штатах». «Надеемся, что тем самым сделан еще один шаг к духовной консолидации нашей диаспоры и укреплению ее единства», — отметил глава российской дипмиссии.

По его словам, «сейчас для многих соотечественников, живущих вдали от России, именно церковь является подчас единственным островком родины».

«11 сентября 1949 года Святитель Иоанн Шанхайский в день праздника Усекновения главы св. Иоанна Предтечи совершил первую Божественную литургию в новосозданной вашингтонской общине. Богослужебная жизнь нашего прихода началась этой литургией в скромной обстановке небольшой частной квартиры, затем перешла в Воскресенскую часовню в нижней части Национального епископального собора и через некоторое время в собственную домовую церковь. В 1958 году был выстроен храм, который впоследствии был капитально перестроен и освящен в 1988 году. Теперь, слава Богу, мы совершаем соборную молитву в величественном храме, воздвигнутом тщанием многочисленных ушедших в лучший мир и ныне здравствующих прихожан», — рассказал настоятель храма протоиерей Виктор Потапов.

«С этого дня наш приход приобретет третьего небесного покровителя с именем Иоанн. Первый — Предтеча и Креститель Господень Иоанн, второй — святитель Шанхайский и Сан-Францисский Иоанн, основатель нашего прихода, и теперь — Всероссийский пастырь Иоанн Кронштадтский», — отметил отец Виктор.

Русская линия