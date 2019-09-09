Святейший Патриарх Кирилл присутствовал на церемонии открытия Дня города Москвы на ВДНХ 7 сентября 2019 года на ВДНХ в Москве состоялась торжественная церемония открытия празднования Дня города. Мероприятие посетили Президент Российской Федерации В.В. Путин и первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. В числе приглашенных на торжества — председатель Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев, мэр Москвы С.С. Собянин, почетные граждане города, представители общественных и молодежных организаций. На торжественной церемонии присутствовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси. Русская линия





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