Русская линия
Сводка новостей от 9 сентября 2019

Чудотворная Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение» принесена в Среднеазиатский митрополичий округ

7 сентября 2019 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона из Нью-Йорка в Ташкент была доставлена чудотворная Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение», сообщает Патриархия.ru.

В поездке святыню сопровождают епископ Манхэттенский Николай и духовенство Австралийско-Новозеландской епархии Русской Зарубежной Церкви.

Святыня была принесена в Ташкентскую епархию в канун празднования Дня Среднеазиатского митрополичьего округа и Собора святых Среднеазиатского митрополичьего округа, который отмечается ежегодно 8 сентября.

Чудотворный образ у врат Успенского кафедрального собора встречали глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, временно управляющий Патриаршим благочинием приходов Русской Православной Церкви в Туркменистане архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил, епископ Душанбинский и Таджикистанский Павел, епископ Юрьевский Арсений.

После молебна перед чудотворным образом Божией Матери к молящимся обратился митрополит Викентий. В своем приветственном слове владыка, в частности, отметил:

«Мы исполнены сегодня великой радости и великой благодарности ко Пресвятой Богородице, что Она посетила нашу епархию. Она зашла под кров нашего собора, который тоже посвящен Божией Матери. И мы говорим о том, что здесь Пресвятая Богородица присутствует и является Хозяйкой этого собора, этого храма. В нашем храме тоже есть несколько чудотворных икон — Иверская икона Божией Матери, Тихвинская, Скоропослушница — древние иконы, написанные на Афоне. Сегодня к ним присоединяется еще одна сугубая радость — Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение», почитаемая всеми православными людьми во всем мире.

Она приехала к нам, чтобы благословить нас, покрыть Своим честным омофором, помочь нам в наших нуждах, и, конечно, укрепить нас в вере и благочестии. Надеемся, что Ее пребывание на ташкентской земле и епархиях Среднеазиатского митрополичьего округа принесет свои плоды как милость от Божией Матери".

В ответном слове епископ Манхэттенский Николай поздравил всех присутствующих с праздником — принесением Курской иконы в Ташкент: «Разрешите от имени Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митрополита Илариона, от членов Архиерейского Синода и боголюбивой паствы поздравить всех вас с этим днем. Радуемся, что Божия Матерь сегодня здесь с нами в образе этой Курской иконы. Мы преодолели длинный путь. Но мы только рады потрудиться, чтобы вам устроить такое торжество. Для нас это честь сопровождать Курскую икону в вашу митрополию».

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Владимир Легойда: Верим, что это событие станет началом пути к примирению и восстановлению мирной жизни на Донбассе
В Русской Православной Церкви приветствовали обмен заключёнными между Россией и Украиной...

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе отказалась присоединяться к Русской Православной Церкви
Большинство членов Генассамблеи поддержало это предложение, но им не хватило голосов, чтобы это решение вступило в силу...

Протоиерей Димитрий Смирнов: Школа — вся женская, Церковь — вся женская, дома мамаша и мужа и детей в бараний рог гнёт. Откуда у нас появятся после этого настоящие мужики?
Глава Патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства призвал отдавать своих детей в кадетские корпуса, где присутствует хоть какое-то мужское воспитание...

В Вашингтоне открыли памятник святому праведному Иоанну Кронштадтскому
Открытие памятника возглавил Предстоятель Русской Зарубежной Церкви митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион...

8 сентября 1941 года началась 872-дневная блокада Ленинграда
В годовщину начала блокады делегация Санкт-Петербургской епархии приняла участие в возложении венков на Пискаревском кладбище...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день памяти преподобного священномученика Кукши и преподобного Пимена Постника, мы вспоминаем русского архитектора А. Захарова...

Святейший Патриарх Кирилл присутствовал на церемонии открытия Дня города Москвы на ВДНХ

В день памяти святой новомученицы Татьяны Гримблит состоится богослужение в храме на Бутовском полигоне

Чудотворная Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение» принесена в Среднеазиатский митрополичий округ

В Екатеринбурге начался Симеоновский крестный ход до Верхотурья

Житель деревни Поповское в одиночку возрождает заброшенный храм

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика