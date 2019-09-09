7 сентября 2019 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона из Нью-Йорка в Ташкент была доставлена чудотворная Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение», сообщает Патриархия.ru.

В поездке святыню сопровождают епископ Манхэттенский Николай и духовенство Австралийско-Новозеландской епархии Русской Зарубежной Церкви.

Святыня была принесена в Ташкентскую епархию в канун празднования Дня Среднеазиатского митрополичьего округа и Собора святых Среднеазиатского митрополичьего округа, который отмечается ежегодно 8 сентября.

Чудотворный образ у врат Успенского кафедрального собора встречали глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, временно управляющий Патриаршим благочинием приходов Русской Православной Церкви в Туркменистане архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, епископ Бишкекский и Кыргызстанский Даниил, епископ Душанбинский и Таджикистанский Павел, епископ Юрьевский Арсений.

После молебна перед чудотворным образом Божией Матери к молящимся обратился митрополит Викентий. В своем приветственном слове владыка, в частности, отметил:

«Мы исполнены сегодня великой радости и великой благодарности ко Пресвятой Богородице, что Она посетила нашу епархию. Она зашла под кров нашего собора, который тоже посвящен Божией Матери. И мы говорим о том, что здесь Пресвятая Богородица присутствует и является Хозяйкой этого собора, этого храма. В нашем храме тоже есть несколько чудотворных икон — Иверская икона Божией Матери, Тихвинская, Скоропослушница — древние иконы, написанные на Афоне. Сегодня к ним присоединяется еще одна сугубая радость — Курская-Коренная икона Божией Матери «Знамение», почитаемая всеми православными людьми во всем мире.

Она приехала к нам, чтобы благословить нас, покрыть Своим честным омофором, помочь нам в наших нуждах, и, конечно, укрепить нас в вере и благочестии. Надеемся, что Ее пребывание на ташкентской земле и епархиях Среднеазиатского митрополичьего округа принесет свои плоды как милость от Божией Матери".

В ответном слове епископ Манхэттенский Николай поздравил всех присутствующих с праздником — принесением Курской иконы в Ташкент: «Разрешите от имени Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви митрополита Илариона, от членов Архиерейского Синода и боголюбивой паствы поздравить всех вас с этим днем. Радуемся, что Божия Матерь сегодня здесь с нами в образе этой Курской иконы. Мы преодолели длинный путь. Но мы только рады потрудиться, чтобы вам устроить такое торжество. Для нас это честь сопровождать Курскую икону в вашу митрополию».

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