Глава Патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства призвал отдавать своих детей в кадетские корпуса, где присутствует хоть какое-то мужское воспитание…

Протоиерей Димитрий Смирнов: Школа — вся женская, Церковь — вся женская, дома мамаша и мужа и детей в бараний рог гнёт. Откуда у нас появятся после этого настоящие мужики?

Председатель Патриаршей комиссии по делам семьи, защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов считает слабыми современных русских мужчин и причину этого видит в малодетности и женском воспитании, сообщает Интерфакс.

«Наши мужчины — это есть наша национальная трагедия», — сказал отец Димитрий во время общения с церковнослужителями Сызранской епархии.

Отец Димитрий признал, что среди русских тоже встречаются настоящие мужчины, в частности, он упомянул два недавних случая, когда спецназовцы вступились на улице за женщин и были убиты группой нападавших. «Но это штучный товар. А чтобы была нация, чтобы были мужчины, чтобы можно было из них выбрать себе жениха — ну их нет в природе!» — заявил священник.

По его мнению, слабость мужчин отчасти во много происходит от того «женского воспитания», которое у нас считается едва ли ни нормой. «Русская женщина — это очень такое сильное существо по своей, как сейчас принято говорить, генетике. Она (..) и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдёт, и так далее. А мужчины — нет», — посетовал представитель Церкви.

Священник отметил, что большевики, которые хотели уничтожить русский народ, не случайно «вот эту сильную женщину, которой Бог дал родить десять детей, выгнали из дома на работу».

«Когда у тебя 12 детей, ни о какой работе быть не может даже речи, — отметил отец Димитрий, — работать должен мужик, и он на этой работе закалялся. А те дети, которые у этой матери были, они всё время были в конкурентной борьбе: они друг с другом, ребята, дрались, младшие никогда не давали спуску старшим (..) А современный мальчик, бедный, на него и бабушка, и мать, и отец рявкают, и в школе его обижают, бьют, и так далее».

«Школа — вся женская, церковь — вся женская, дома мамаша — она своего мужа, который маменькин сынок, он скручен в бараний рог, и он даже жену себе когда ищет, он ищет себе вторую маму, чтобы можно было к груди припасть и телевизор смотреть. Что он может? Спортом, что ли, заниматься? Нет, он может кричать: «Шайбу! Шайбу!» — посетовал священник.

Со своей стороны он предложил «потихоньку подготовить новых людей», собирая «всю безотцовщину» — мальчиков, лишенных мужского воспитания, и передавая их в кадетские корпуса, где присутствует хоть какое-то мужское начало.

Русская линия