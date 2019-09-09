7 сентября 2019 года, из Екатеринбурга стартовал один из самых продолжительных крестных ходов в России — Симеоновский. За 19 дней крестоходцы преодолеют 370 км пути, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Перед отправлением паломники приняли участие в Божественной литургии у храма-часовни во имя святой великомученицы Екатерины. По окончании богослужения настоятель храма иерей Иоанн Никулин обратился к присутствующим с пастырским словом, в котором отметил важность умения совмещать труды физические с духовными.

«Крестный ход для нас с вами должен быть следованием за Христом, такой внутренней духовной работой, чтобы каждый крестный ход нам приносил не только мозоли, но и мозоли в нашем сердце от молитвы, которые могут нас приблизить к Богу», — напутствовал отец Иоанн. «Будем об этом помнить, будем иметь с своем сердце любовь, чтобы в течение крестного хода быть внимательным к каждому человеку, который окружает нас, и чтобы действительно тихо, незаметно как праведный Симеон Верхотурский, восходить от силы к силе и приближаться к нашему Создателю».

По окончании богослужения порядка 200 человек начали молитвенное шествие по улицам города. По пути к Симеоновскому крестному ходу будут присоединяться все новые участники.

Организаторы отмечают, что по архивным фотографиям восстановлена традиция 1914 года, когда многолюдный Свято-Симеоновский крестный ход выдвигался из центра Екатеринбурга с иконой святой Екатерины. И если икона святого праведного Симеона Верхотурского «путешествует» с крестоходцами уже 10 лет, то икона святой Екатерины передана в дар в 2019 году Фондом святой Екатерины.

Также в текущем году в крестном ходе — новые хоругви. Их изготовила мастерица из Новоуральска Елена Долгорукова, участник Симеоновского крестного хода. На их создание ушло несколько лет.

Напомним, что конечной точкой Симеоновского крестного хода 25 сентября станет город Верхотурье — духовная столица Урала.

«Люди приехали из десятков регионов нашей страны, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Челябинской области, Сибири. Это православные христиане, которые хотят сделать что-то большее, чем просто „сходить в храм“. Они идут крестным ходом на праздник праведного Симеона в Верхотурье», — рассказал один из организатор шествия Олег Морозов.

Дойдя до Храма на Крови, крестоходцы совершили в нем краткий молебен святому праведному Симеону Верхотурскому, который возглавил клирик храма иерей Владимир Гливинский.

По завершении молебна участники шествия приложились к иконам святого праведного Симеона Верхотурского и святой великомученицы Екатерины, которые возглавляют Симеоновский крестный ход.

Далее согласно расписанию движения, паломники отправились по улицам Царской и Шевченко к храму Порт-Артурской иконы Божией Матери, где также был совершен молебен, и по проспекту Космонавтов до храма Рождества Иоанна Предтечи. В пути крестоходцев сопровождают журналисты телеканала «Союз». Вместе с крестоходцами движется передвижная камера хранения.

Всего за первый день паломники пройдут 22 километра и остановятся на ночлег в селе Балтым.

Маршрут движения крестного хода можно посмотреть здесь и присоединиться на любом участке пути.

Напомним, Симеоновский крестный ход — один из самых самый продолжительных крестных ходов в Российской Федерации. Его протяженность составляет 370 километров, которые участники проходят за 19 дней. Крестный ход проходит по маршруту: Екатеринбург — Верхняя Пышма — Балтым — Мостовское — Колташи — Липовское — Глинское — Деево — Арамашево — Коптелово — Алапаевск — Верхняя Синячиха — Бубчиково — Мугай — Махнево — Меркушино — Усть-Салда — Красногорское — Верхотурье. Предыдущий крестный ход состоялся в 2015 году, объединив 300 участников.

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