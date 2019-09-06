6 сентября 2019 года в Доме Правительства Венгрии в Будапеште состоялась встреча председателя ОВЦС МП митрополита Волоколамского Илариона с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которой обсуждалась также подготовка к визиту в страну Святейшего Патриарха Кирилла.

Глава ОВЦС прибыл в Венгрию для участия в Форуме христианских журналистов, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Приветствуя В. Орбана, митрополит Иларион отметил, что с Венгрией его связывают самые теплые воспоминания, поскольку в 2003—2009 годах он возглавлял Венгерскую епархию Русской Православной Церкви, а на посту председателя Отдела внешних церковных связей регулярно посещает эту страну с рабочими визитами.

Участниками беседы были затронуты вопросы места и роли христианства в современном мире.

Была затронута тема положения православных верующих на Украине, где зафиксированы многочисленные случаи дискриминации и попрания прав верующих и целых общин. Как отметил председатель ОВЦС, резкое ухудшение религиозной обстановки и рост межконфессиональных конфликтов в текущем году на Украине объясняется, в первую очередь, действиями государственной власти, которая в декабре 2018 года предприняла попытку насильственного объединения Украинской Православной Церкви и двух раскольнических структур.

Было подчеркнуто, что у Московского Патриархата складываются добрые и конструктивные связи с венгерским руководством, которое с благожелательным вниманием относится к деятельности приходов Русской Православной Церкви на территории страны.

В завершение встречи митрополит Иларион поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за готовность содействовать укреплению и дальнейшему развитию отношений Венгрии с Русской Православной Церковью.

В этот же день владыка Иларион встретился с государственным секретарем Венгрии по делам религий, национальных меньшинств и гражданских взаимоотношений Миклошем Шолтесом.

В ходе беседы были затронуты вопросы строительных и реставрационных работ в храмах Венгерской епархии Русской Православной Церкви — в городах Хевизе, Токае, Мишкольце. Выполнение всех работ по реставрации ожидается до 2021 года.

Председатель ОВЦС выразил радость по случаю планируемого завершения в марте 2020 года реставрационных работ в Успенском кафедральном соборе Будапешта. Существенную помощь в реставрации храма оказало правительство Венгрии, выделив субсидии на восстановление башни собора, разрушенной во время Второй мировой войны.

Стороны также обсудили конкретные вопросы, относящиеся к предстоящему визиту Святейшего Патриарха Кирилла в Венгрию по приглашению высшего руководства страны.

Русская линия