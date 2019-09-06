С 16 по 23 августа 2019 года состоялась паломническая поездка епископа Амафунтского Николая во главе группы духовенства и мирян Кипрской Православной Церкви по святым местам Санкт-Петербургской митрополии и на Валаам, сообщает служба коммуникации ОВЦС.

18 августа епископ Николай и сопровождающие его клирики приняли участие в Божественной литургии в Воскресенском Новодевичьем монастыре Санкт-Петербурга, которую возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

По завершении Литургии митрополит Варсонофий тепло приветствовал епископа Николая и сопровождавших его клириков и мирян, отметив: «Вы совершаете паломничество к нашим святыням. Мы тоже часто бываем на Кипре, молимся у ваших святынь. Слава Богу, что у нас тесные, дружеские отношения. Мы одна Православная Церковь. Будем крепить наши отношения, стараясь следовать канонам Церкви, не отступая. Тогда никакие бури не смогут потопить церковный корабль».

В ответном слове епископ Николай выразил радость от совместной молитвы. «В это тяжёлое время, которое мы сейчас переживаем, необходимо подчеркивать тот факт, что мы являемся членами Единой Святой Соборной Апостольской Православной Церкви», — сказал иерарх Кипрской Церкви.

Русская линия