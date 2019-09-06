5 сентября 2019 года, по благословению архиепископа Владикавказского и Аланского Леонида, из Москвы во Владикавказ была принесена одна из самых почитаемых православных икон — образ Божией Матери «Семистрельная», сообщает пресс-служба Владикавказской епархии.

Уже в аэропорту к мироточивой иконе приложились верующие, которые ее встречали на земле Осетии. Святыню доставили в первую бесланскую школу. Там состоялась заупокойная служба.

По словам сопровождающих икону, она реагирует на события, в которых гибнут невинные люди: например, начала мироточить во время гибели подлодки «Курск», взрыва небоскребов в Нью-Йорке, а также при захвате заложников в Беслане.

Пять дней образ будет находиться в храмах Владикавказа: 6 сентября она прибудет в церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Затем, 7 сентября — в Осетинскую церковь. В воскресенье верующие смогут приложиться к иконе в Кафедральном соборе Георгия Победоносца, а в понедельник в Ильинской церкви.

Доступ к святыне будет открыт с восьми утра до восьми вечера. Затем святыню перевезут в Южную Осетию. Там она пробудет два дня. После этого образ вернут обратно в Москву.

Русская линия