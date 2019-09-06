По 8 сентября 2019 года в Свято-Троицком кафедральном соборе города Екатеринбурга выставлен для поклонения верующих пояс святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского, чудотворца, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии. .

Пояс доставлен из скита преподобного Серафима Саровского города Роудон (провинция Квебек, Канада) по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, митрополита всей Америки и Канады Тихона и архиепископа Оттавского и Канадского Иринея (Православная Церковь в Америке). Принесение уральскую столицу христианской святыни состоялось 29 августа 2019 года в Свято-Троицком кафедральном соборе. Рядом с ковчегом, в котором пребывает пояс святителя, на аналое выставлена для поклонения икона святого Иоанна Шанхайского с частицей его мощей.

Святыня будет пребывать в уральской столице по 8 сентября. Затем она отправится в другие города Екатеринбургской митрополии.

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