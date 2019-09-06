Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский всерьёз рассматривает возможность сооружения в парке «Торфянка» «камня Перуна» и «архитектурного ансамбля в виде капища», где можно было бы «проводить некоторые праздники» и информировать молодёжь о языческих обрядах, сообщает РИА Новости.

С подобной инициативой выступил москвич Евгений Лебедев, и его идея обсуждалась 21 августа на внеочередном заседании совета депутатов. По итогам дискуссии, видеозапись которой выложена на YouTube-канале «Администрация Лосиноостровский», депутаты постановили «принять к сведению» и «оставить себе к размышлению» данное обращение, решив вернуться к нему позже.

Как известно, ранее в парке было отменено разрешение на строительство православного храма, так как ряд активистов и местных жителей выступили против «застройки» парковой зоны. Но свято место пусто не бывает и против сооружения языческого капища данные люди пока не возражают.

В свою очередь, данной перспективой очень обеспокоены православные христиане, группа которых обратилась к московским властям с письмом, требуя не допустить строительства языческого капища.

«Просим вас не допустить строительство языческого „капища“ на территории Северо-Восточного административного округа Москвы, так как данное строительство вызовет массовое гражданское противостояние на территории округа и спровоцирует очередной конфликт», — говорится в обращении, подписанном координатором общественного движения «Православные жители северо-востока Москвы» Михаилом Роговым.

К тексту прилагаются подписи жителей СВАО на девяти листах. Заявление православных верующих направлено в префектуру и прокуратуру Северо-Восточного административного округа Москвы и в управление ФСБ РФ по Москве.

Сейчас в парке «Торфянка» установлен деревянный Поклонный крест. На этом месте ранее планировалось построить православный храм, однако затем, после возникшего конфликта с противниками строительства, было решено возвести его в другом месте.

Авторы обращения обращают внимание на то, что в последнее время на территории России появилось много неоязычников, которые стремятся «реконструировать дохристианские обряды славян» и «восстановить славянское язычество», однако они, «в основном, опираются на свои личные фантазии, так как никакой живой традиции славянского язычества не сохранилось». При этом, говорится в заявлении, «все древние постройки, сохранившиеся до нас от наших далеких предков, это христианские храмы».

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