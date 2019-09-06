11 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня трезвости в 2019 году, сообщает Патриархия.ru.

О трезвом образе жизни, влиянии алкоголя на здоровье и мерах, которые предпринимают Церковь и государство для борьбы с алкоголизмом, расскажут: председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда; директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения Российской Федерации Алексей Киселев-Романов; епископ Глазовский и Игринский Виктор; руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Валерий Доронкин; эксперт по фетоалкогольному синдрому, представитель организации Proof Alliance (Миннесота, США) Лаура Блох.

Начало в 11.30.

Вход на пресс-конференцию по предварительной аккредитации при наличии паспорта или редакционного удостоверения.

Аккредитация: +7 (926) 608-08-16. Адрес: г. Москва, Тверской бульв., д. 2, 2-й этаж.

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