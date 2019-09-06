Русская линия
Сводка новостей от 6 сентября 2019

Представители Церкви примут участие в пресс-конференции, посвященной Дню трезвости

11 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня трезвости в 2019 году, сообщает Патриархия.ru.

О трезвом образе жизни, влиянии алкоголя на здоровье и мерах, которые предпринимают Церковь и государство для борьбы с алкоголизмом, расскажут: председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда; директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения Российской Федерации Алексей Киселев-Романов; епископ Глазовский и Игринский Виктор; руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Валерий Доронкин; эксперт по фетоалкогольному синдрому, представитель организации Proof Alliance (Миннесота, США) Лаура Блох.

Начало в 11.30.

Вход на пресс-конференцию по предварительной аккредитации при наличии паспорта или редакционного удостоверения.

Аккредитация: +7 (926) 608-08-16. Адрес: г. Москва, Тверской бульв., д. 2, 2-й этаж.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий: Крестный ход 12 сентября — это знаменательное событие для всей Русской Православной Церкви
Члены Епархиального совета Санкт-Петербургской митрополии обсудили подготовку к православному шествию в городе на Неве...

Свято место пусто не бывает
Вместо православного храма в Торфянке предложили построить языческое капище с «камнем Перуна»...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти преподобного Арсения Комельского...

Пояс святителя Иоанна Шанхайского выставлен для поклонения верующих в Екатеринбурге

Телеканал «Спас» презентует книгу «Ответ священника. Просто о главном» на Московской международной книжной выставке-ярмарке

Иерарх Кипрской Церкви посетил с паломническим визитом Санкт-Петербург

Во Владикавказ принесена чудотворная икона Божией Матери «Семистрельная»

Представители Церкви примут участие в пресс-конференции, посвященной Дню трезвости
Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика