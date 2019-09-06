|Сводка новостей от 6 сентября 2019
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Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий: Крестный ход 12 сентября — это знаменательное событие для всей Русской Православной Церкви
Свято место пусто не бывает
Этот день в Русской истории
Пояс святителя Иоанна Шанхайского выставлен для поклонения верующих в Екатеринбурге
Телеканал «Спас» презентует книгу «Ответ священника. Просто о главном» на Московской международной книжной выставке-ярмарке
Иерарх Кипрской Церкви посетил с паломническим визитом Санкт-Петербург
Во Владикавказ принесена чудотворная икона Божией Матери «Семистрельная»