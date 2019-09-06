4 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге под председательством митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия состоялось заседание Епархиального совета Санкт-Петербургской митрополии, в ходе которого обсуждалась подготовка к Крестному ходу 12 сентября в честь праздника перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, сообщает «Вода живая».

«Это знаменательное событие не только для епархии и митрополии, но для всей Русской Православной Церкви. Крестных ходов такого уровня и масштаба, а тем более, которые бы проводились в мегаполисе, нет нигде. На нас лежит большая ответственность. Как мы к нему подготовимся, так его и проведём. Звучит почти как известная всем народная мудрая поговорка», — заявил владыка Варсонофий.

«К сожалению, не все приходы озаботились размещением, как в храмах, так и на своих страницах в социальных сетях информации о крестном ходе, его значении и необходимости в нем участвовать, — продолжил архипастырь. — В оставшиеся дни призываю вас уделить этому внимание и посетить вверенные вам приходы, чтобы лично убедиться, насколько исполняется циркуляр о Крестном ходе, который был зачитан на предыдущем Епархиальном совете и каждому из вас передан. Вместе с тем, хотел бы отметить, что наша задача состоит не в том, чтобы кого-то заставлять или принуждать идти на Крестный ход, — ни в коем случае, — а оказывать пастырское содействие в том, чтобы люди захотели сами принимать в нём участие, чтобы поняли силу своего единства в вере, которое должно проявляться и в общественной сфере. Многие прихожане задаются вопросом — а зачем участвовать в Крестном ходе, какой в этом смысл. Мы живём в такое время и в таких условиях, когда нужно учитывать все факторы для успеха миссии Церкви, в том числе форму выражения внутреннего единства через внешнее участие в общем деле. Грех нам, если останемся глухими к призыву Божию и не воспримем Его спасительного Слова».

Наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, председатель оргкомитета по подготовке и проведению Крестного хода, заверил, что проделана вся необходимая работа. На совещании с благочинными 20 августа им был представлен весь раздаточный материал. «Три дня тому назад прошло совещание в Смольном — как обычно, город активно участвует в подготовке», — сказал владыка Назарий. Он информировал, что стоянка автобусов, которые привезут людей из отдаленных районов Санкт-Петербурга и из областных епархий, будет организована у духовной академии, а также подчеркнул, что настоятели должны информировать о Крестном ходе в то время, когда в храме находится больше всего прихожан. Существует договоренность с рекламными службами, чтобы городская реклама появилась со 2 сентября.

Епископ Назарий отметил также, что предполагается изменение маршрута Крестного хода в 2021 году, в год 800-летия святого Александра Невского: он должен идти от Александро-Невской лавры до Дворцовой площади. Это решение получило поддержку членов оргкомитета.

Руководительница сектора коммуникаций епархиального информационного отдела Наталья Родоманова заверила, что городские рекламные службы свои обязательства выполнили. «Со вчерашнего дня осуществлена вывеска на городских носителях в разных районах, в том числе и по пути следования Крестного хода. В метро с сегодняшнего дня должны транслироваться объявления. Для объявлений о Крестном ходе задействовано межпрограммное пространство телеканала „Спас“, телеканал „Союз“ тоже максимально должен включиться, давать в эфир репортажи». Особенно важно информировать о Крестном ходе в соцсетях, наиболее активно это делается на страницах официальных групп Санкт-Петербургской епархии, Александро-Невской лавры, епархиальной молодежной добровольческой службы, некоторых приходов и благочиний.

Владыка Назарий добавил, что после Крестного хода на северной паперти Свято-Троицкого собора состоится концерт, пройдут и другие праздничные мероприятия.

Русская линия