Телеканал «Спас» презентует книгу «Ответ священника. Просто о главном» на Московской международной книжной выставке-ярмарке на ВДНХ. Встреча пройдет 7 сентября в 12:00 в 75 павильоне. Подробнее http://fair.mibf.info/visitors. Об этом сообщает Православие.Ru.

Сборник «Ответ священника. Просто о главном. Протоиерей Артемий Владимиров, иерей Павел Островский, протоиерей Игорь Фомин и другие» — это совместный проект телеканала «Спас» и издательства «Эксмо». Книга стала продолжением одного из самых рейтинговых на «Спасе» проектов «Прямая линия. Ответ священника» и включила в себя ответы на самые актуальные вопросы телезрителей. Эта книга не только о священном предании и церковных традициях, в первую очередь, она о людях, о любви к ближнему и семье, о рождении детей и отношениях с родственниками, друзьями, о нашей повседневной жизни.

О том, как родилась программа «Прямая линия. Ответ священника», а после и книга на ее основе, в чем секрет популярности проекта и какие вопросы могут застать священника врасплох — об этом и многом другом расскажут гости встречи: настоятель Храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин, настоятель Храма Георгия Победоносца в Нахабино священник Павел Островский и телеведущая популярного проекта Вероника Иващенко.

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