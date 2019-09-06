Архиепископ Кипрский Хризостом перестал посещать Предстоятелей Поместных Церквей в связи с украинской проблемой после того, как понял, что Патриарх Варфоломей этого не хочет…

Предстоятель Кипрской Православной Церкви Блаженнейший Архиепископ Хризостом заявил, что работает над тем, чтобы Православие не раскололось на две части из-за «украинской проблемы», но из-за негативной позиции Патриарха Варфоломея прекратил посещать Предстоятелей Поместных Церквей по этому вопросу. Об этом он сказал во время пресс-конференции, которая состоялась 6 сентября 2019 года, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Ромфея».

Отвечая на вопрос о позиции Кипрской Церкви, Блаженнейший Хризостом заявил: «Мы придерживаемся строгой позиции. Мы хотим, чтобы Православие было единым, и мы работаем над тем, чтобы оно не раскололось».

Кроме того, Предстоятель Кипрской Церкви сообщил, что Патриарх Варфоломей был против его встреч с Предстоятелями других Поместных Православных Церквей по этому вопросу. «Мы попытались и даже начали посещать несколько Поместных церквей, но потом поняли, что Вселенский Патриарх этого не хочет», — заявил Предстоятель.

«Как Кипрская Церковь, мы не утверждаем, что признаём „ПЦУ“, но и не говорим, что не признаём. Мы поддерживаем нейтральное отношение и хотим иметь хорошие отношения со всеми», — добавил глава Кипрской Церкви.

Таким образом, становится очевидным, что посредничество Кипрского Архиепископа в столь непростом вопросе, как вторжение Фанара на Украину и его признание украинских раскольников, зашло в тупик. Греки не хотят осуждать главу Константинопольского Патриархата за его, очевидно, неканоническое и антицерковные деяния, но и признать их тоже не могут.

Всё это говорит о том, что нынешний кризис в мировом Православии будет очень затяжным, и как он разрешится, никто не знает.

Русская линия