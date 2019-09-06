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Сводка новостей от 6 сентября 2019

Посредничество Кипрской Церкви по «украинскому вопросу» зашло в тупик
Архиепископ Кипрский Хризостом перестал посещать Предстоятелей Поместных Церквей в связи с украинской проблемой после того, как понял, что Патриарх Варфоломей этого не хочет…

Патриархи Александрийский Феодор, Антиохийский Иоанн и Архиепископ Кипрский ХризостомПредстоятель Кипрской Православной Церкви Блаженнейший Архиепископ Хризостом заявил, что работает над тем, чтобы Православие не раскололось на две части из-за «украинской проблемы», но из-за негативной позиции Патриарха Варфоломея прекратил посещать Предстоятелей Поместных Церквей по этому вопросу. Об этом он сказал во время пресс-конференции, которая состоялась 6 сентября 2019 года, сообщает СПЖ со ссылкой на греческое издание «Ромфея».

Отвечая на вопрос о позиции Кипрской Церкви, Блаженнейший Хризостом заявил: «Мы придерживаемся строгой позиции. Мы хотим, чтобы Православие было единым, и мы работаем над тем, чтобы оно не раскололось».

Кроме того, Предстоятель Кипрской Церкви сообщил, что Патриарх Варфоломей был против его встреч с Предстоятелями других Поместных Православных Церквей по этому вопросу. «Мы попытались и даже начали посещать несколько Поместных церквей, но потом поняли, что Вселенский Патриарх этого не хочет», — заявил Предстоятель.

«Как Кипрская Церковь, мы не утверждаем, что признаём „ПЦУ“, но и не говорим, что не признаём. Мы поддерживаем нейтральное отношение и хотим иметь хорошие отношения со всеми», — добавил глава Кипрской Церкви.

Таким образом, становится очевидным, что посредничество Кипрского Архиепископа в столь непростом вопросе, как вторжение Фанара на Украину и его признание украинских раскольников, зашло в тупик. Греки не хотят осуждать главу Константинопольского Патриархата за его, очевидно, неканоническое и антицерковные деяния, но и признать их тоже не могут.

Всё это говорит о том, что нынешний кризис в мировом Православии будет очень затяжным, и как он разрешится, никто не знает.

Русская линия

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Посредничество Кипрской Церкви по «украинскому вопросу» зашло в тупик
Архиепископ Кипрский Хризостом перестал посещать Предстоятелей Поместных Церквей в связи с украинской проблемой после того, как понял, что Патриарх Варфоломей этого не хочет...

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