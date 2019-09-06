6 сентября 2019 года находящийся по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с кратким визитом в Греции руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний встретился с Предстоятелем Элладской Православной Церкви Блаженнейшим Архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом, сообщает Патриархия.Ru.

В ходе беседы, которая прошла в здании Афинской Архиепископии, митрополит Антоний передал Его Блаженству братские благопожелания от Святейшего Патриарха Кирилла.

Иерарх рассказал Блаженнейшему Владыке о деятельности возглавляемого им Управления и о современном положении епархий и приходов Московского Патриархата в дальнем зарубежье.

Собеседники также затронули ряд вопросов, стоящих на повестке дня межправославных отношений. Речь, в первую очередь, шла о ситуации на Украине и намерении Элладской Православной Церкви рассмотреть вопрос признания «ПЦУ» на своём Архиерейском Соборе в октябре.

Владыка Антоний ещё раз довёл до Предстоятеля Элладской Церкви позицию Русской Православной Церкви по этой непростой проблеме, из-за которой Московский Патриархат вынужден был разорвать евхаристическое общение с Константинопольской Церковью.

Подробностей состоявшихся переговоров не приводится, но то, что данный визит произошёл практически сразу после решения Синода Элладской Церкви рассмотреть вопрос признания «ПЦУ», говорит о том, что в Москве не исключают негативного развития событий и признания греками украинских раскольников.

Очевидно, что если Элладская Церковь решится на такой шаг и вступит в общение с представителями «ПЦУ» Русская Православная Церковь вынуждена будет разорвать евхаристическое общение и с Афинской Архиепископией, что ещё более усугубит ситуацию в мировом Православии, которое окажется расколотым на две части.

Русская линия