Русская линия
Сводка новостей от 6 сентября 2019

Элладскую Православную Церковь предупредили о последствиях признания «ПЦУ»
Митрополит Корсунский Антоний посетил Афины и провёл переговоры с Архиепископом Афинским Иеронимом…

Митрополит Корсунский Антоний провёл переговоры с Архиепископом Афинским Иеронимом6 сентября 2019 года находящийся по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с кратким визитом в Греции руководитель Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям, Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Антоний встретился с Предстоятелем Элладской Православной Церкви Блаженнейшим Архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом, сообщает Патриархия.Ru.

В ходе беседы, которая прошла в здании Афинской Архиепископии, митрополит Антоний передал Его Блаженству братские благопожелания от Святейшего Патриарха Кирилла.

Иерарх рассказал Блаженнейшему Владыке о деятельности возглавляемого им Управления и о современном положении епархий и приходов Московского Патриархата в дальнем зарубежье.

Собеседники также затронули ряд вопросов, стоящих на повестке дня межправославных отношений. Речь, в первую очередь, шла о ситуации на Украине и намерении Элладской Православной Церкви рассмотреть вопрос признания «ПЦУ» на своём Архиерейском Соборе в октябре.

Владыка Антоний ещё раз довёл до Предстоятеля Элладской Церкви позицию Русской Православной Церкви по этой непростой проблеме, из-за которой Московский Патриархат вынужден был разорвать евхаристическое общение с Константинопольской Церковью.

Подробностей состоявшихся переговоров не приводится, но то, что данный визит произошёл практически сразу после решения Синода Элладской Церкви рассмотреть вопрос признания «ПЦУ», говорит о том, что в Москве не исключают негативного развития событий и признания греками украинских раскольников.

Очевидно, что если Элладская Церковь решится на такой шаг и вступит в общение с представителями «ПЦУ» Русская Православная Церковь вынуждена будет разорвать евхаристическое общение и с Афинской Архиепископией, что ещё более усугубит ситуацию в мировом Православии, которое окажется расколотым на две части.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Элладскую Православную Церковь предупредили о последствиях признания «ПЦУ»
Митрополит Корсунский Антоний посетил Афины и провёл переговоры с Архиепископом Афинским Иеронимом...

Митрополит Санкт-Петербургский Варсонофий: Крестный ход 12 сентября — это знаменательное событие для всей Русской Православной Церкви
Члены Епархиального совета Санкт-Петербургской митрополии обсудили подготовку к православному шествию в городе на Неве...

Свято место пусто не бывает
Вместо православного храма в Торфянке предложили построить языческое капище с «камнем Перуна»...

Посредничество Кипрской Церкви по «украинскому вопросу» зашло в тупик
Архиепископ Кипрский Хризостом перестал посещать Предстоятелей Поместных Церквей в связи с украинской проблемой после того, как понял, что Патриарх Варфоломей этого не хочет...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти преподобного Арсения Комельского...

Телеканал «Спас» презентует книгу «Ответ священника. Просто о главном» на Московской международной книжной выставке-ярмарке

Иерарх Кипрской Церкви посетил с паломническим визитом Санкт-Петербург

Во Владикавказ принесена чудотворная икона Божией Матери «Семистрельная»

Представители Церкви примут участие в пресс-конференции, посвященной Дню трезвости

Пояс святителя Иоанна Шанхайского выставлен для поклонения верующих в Екатеринбурге

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика