Митрополит Курганский и Белозерский Даниил, ранее почти 9 лет занимавший Архангельскую кафедру, совершил прощальную Литургию в Ильинском кафедральном соборе Архангельска, сообщает пресс-служба Архангельской епархии.

Владыка Даниил по непонятным причинам был снят Синодом со своей кафедры и отправлен в Курган. О том, что побудило членов Синода прибегнуть к такому жёсткому решению, неизвестно.

Обращает на себя внимание, что православные каноны запрещают перемещать епископов с кафедры на кафедру, рассматривая это как прелюбодеяние (епископ венчается своей епархии), но в последнее время такие перемещения в Русской Церкви происходят едва ли не на каждом Синоде, что весьма печально.

Стоит отдать должное владыке Даниилу, он со смирением воспринял новость о своём перемещении и не стал указывать на каноны, а лишь слёзно простился со своей паствой. Владык, которые не по своей воле и ради послушания покинули свою паству, в Русской Церкви сейчас, к сожалению, становится всё больше и больше.

«Сегодня для меня и для вас прощёное воскресенье, — сказал митрополит Даниил в проповеди. — Христос учил, что когда мы прощаем ближних от всего сердца, тогда открываем себе путь в Царство Небесное. Сегодня волнительная и трогательная служба. Бог знает, как мне трудно расставаться с вами, я вас искренне и глубоко люблю. За время служения здесь я почувствовал взаимную любовь — мне было легко служить здесь, потому что вы были со мною. Но пришло время взять мне другой крест».

Владыка признался в любви к Северу: «Эта святая земля стала моей! Когда я приехал сюда восемь лет и восемь месяцев назад, я говорил: „у нас на Сахалине“. Так оно и было. Потому что нельзя из сердца вычеркнуть часть своей жизни, когда ты отдавал все свои силы и всё своё сердце. Сегодня, прощаясь с вами, я говорю, что там, на земле Курганской я тоже буду говорить „у нас в Архангельске“, потому что это часть моей жизни».

Архипастырь обратился к прихожанам: «Я прошу прощения у вас всех. В первую очередь у владык, которые мне помогали, у священников, которые служили со мной, терпели мои немощи человеческие. У вас всех! Хочется пожелать всем нам усердия в служении Богу. У меня просьба — поддержите нового архипастыря. Я его не знаю, я только читал в Интернете, что он много занимался строительством храмов. Это порадовало моё сердце. Нам осталось несколько недель, чтобы наша школа открыла свои двери. Нам осталось немного до освящения кафедрального собора. Наш губернатор сказал Святейшему Патриарху, что через год собор будет готов к освящению. Много ещё предстоит строительства новых и сохранения старых храмов. Но самое главное — это реставрация храмов душ человеческих. Бог не в брёвнах, а в рёбрах! Бог не в храмах только, а в тех людях, которые наполняют храмы. Ещё раз прошу у всех прощения и молитвенной поддержки! Когда человек берёт новый крест, ему всегда особенно тяжело. Всегда нужна помощь. Мы можем молиться друг за друга, наша любовь не имеет границ. Я надеюсь, что я оставил любовь в ваших сердцах, а вы — в моём. Низкий вам поклон, северяне любимые! Прошу меня простить!»

Русская линия