По случаю праздника иконы Божией Матери «Донская» и Дня российского казачества из Ростова-на-Дону в Астраханскую митрополию доставлена чтимая Донская икона Божией Матери

1 августа 2019 года по приглашению митрополита Астраханского и Камызякского Никона в пределы Астраханской митрополии прибыл митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, сообщает пресс-служба Ростовской епархии.

В поездке Его Высокопреосвященство сопровождали секретарь управления Ростовской епархии, настоятель кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Ростова-на-Дону иеромонах Артемий (Кузьмин), руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества, председатель архитектурно-искусствоведческой комиссии Донской митрополии протоиерей Валерий Волощук, руководитель епархиального отдела по работе с казачеством, настоятель Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора г. Новочеркасска протоиерей Георгий Сморкалов, руководитель протокола главы Донской митрополии иерей Владимир Осяк, исполняющий обязанности наместника Донского Старочеркасского Ефремовского мужского монастыря иеромонах Сергий (Коломиц). В состав делегации также вошли заместитель командующего войсками Южного военного округа по работе с личным составом генерал-майор Владимир Жаров, атаман Всевеликого войска Донского Виктор Гончаров, казаки Всевеликого войска Донского.

В аэропорту делегацию встречали митрополит Астраханский Никон, атаман Астраханского окружного казачьего общества Всевеликого войска Донского Константин Маркелов, представители казачества и воспитанники казачьего кадетского корпуса имени атамана И.А. Бирюкова.

Из собора Рождества Пресвятой Богородицы г. Ростова-на-Дону на астраханскую землю для поклонения верующих был доставлен чтимый образ Божией Матери «Донская». Это событие приурочено ко дню празднования Донской иконы Богородицы и Дню российского казачества, которые отмечаются 1 сентября.

В канун праздника Донской иконы Божией Матери в Покровском соборе Астрахани было совершено всенощное бдение. Богослужение возглавил митрополит Ростовский Меркурий. Его Высокопреосвященству сослужили митрополит Астраханский Никон, епископ Ахтубинский и Енотаевский Антоний, клирики Донской и Астраханской митрополий.

1 сентября, в праздник иконы Божией Матери «Донская», митрополит Меркурий возглавил престольные торжества храма Донской иконы Божией Матери при казачьем кадетском корпусе имени атамана И.А. Бирюкова села Началово Астраханской области. Ранее утром того же дня епископ Ахтубинский Антоний совершил чин освящения храма.

За Литургией главе Донской митрополии сослужили митрополит Астраханский Никон, епископ Ахтубинский Антоний, а также клирики Донской и Астраханской митрополий.

В храме присутствовали временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Анатолий Сафронов, атаман Всевеликого войска Донского Виктор Гончаров, атаман Астраханского окружного казачьего общества Всевеликого войска Донского Константин Маркелов, депутат Государственной Думы ФС РФ Леонид Огуль, директор кадетского корпуса имени атамана И.А. Бирюкова Алексей Хаюров, а также представители городской администрации, атаманы и казаки Всевеликого войска Донского, преподаватели и воспитанники кадетского корпуса, прихожане и паломники.

В этот день в храм была доставлена чтимая икона Божией Матери «Донская».

По окончании богослужения митрополит Никон вручил церковные награды: во внимание к помощи в деле строительства храмов Астраханской епархии коммерческий директор «УГМК-Холдинг» Игорь Кудряшкин Патриаршим указом был удостоен ордена святого благоверного князя Даниила Московского II степени; в связи с освящением храма Донской иконы Божией Матери с. Началово епархиальной награды — медали в честь священномученика Иосифа, митрополита Астраханского и Тверского, III степени были удостоены председатель cовета директоров ОАО «Астраханьгазсервис» Александр Жидовинов и сотрудник строительного отдела Астраханской епархии, директор ООО «Строй-Русь» Астраханской области Сергей Беспалов; архиерейские грамоты были вручены епархиальному архитектору Николаю Ермолину, инженеру производственных работ храма Илье Киселеву, предпринимателю Сергею Сычкову.

Затем на плацу перед кадетским корпусом состоялось торжественное построение воспитанников учебного заведения по случаю праздника Донской иконы Божией Матери и Дня российского казачества. На построении присутствовали главы и духовенство Донской и Астраханской митрополий, представители региональной власти и городской администрации, преподаватели корпуса, воспитанники и их родители, казаки Всевеликого войска Донского.

С приветственным словом к присутствовавшим обратились митрополит Меркурий, митрополит Никон, временно исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Анатолий Сафронов, атаман Всевеликого войска Донского казачий генерал Виктор Гончаров.

В рамках торжеств впервые состоялось вручение исторических хоругвей Астраханского казачьего войска казачьим взводам кадетского корпуса. Реликвии переданы с целью сохранения и приумножения воинских традиций астраханского казачества и воспитания учащихся корпуса в духе верности идеалам патриотизма и исторической памяти казачества. На основании приказа взводам корпуса переданы Чероноярская, Камышинская, Саратовская, Царицынская и Красноярская хоругви. Ранее они принадлежали казачьим сотням, принимавшим участие в Отечественной войне 1812 года, русско-турецких войнах и казачьим полкам Войска Донского, охранявшим территорию России и поддерживающим порядок в губерниях.

Реликвии юным кадетам вручили Игорь Бабушкин, Анатолий Сафронов, Виктор Гончаров, Константин Маркелов, председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов.

Построение завершилось торжественным маршем воспитанников кадетского корпуса.

Затем представители ростовской делегации посетили Астраханский кремль. Во время экскурсии их сопровождали митрополит Никон и клирики Астраханской митрополии.

Чтимый образ иконы Божией Матери «Донская» создан по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и освящен в Третьяковской галерее, где хранится чудотворный образ Донской иконы Богородицы. Список иконы выполнен мастерами художественно-реставрационных мастерских московского Данилова ставропигиального монастыря. Оклад иконы также является точной копией исторического. 6 мая 2015 года точный список почитаемого образа Донской иконы Божией Матери принесен в Ростов-на-Дону, где был торжественно встречен и передан в Ростовский кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы. Ежедневно перед иконой совершаются молебны, чтимый образ доступен для поклонения верующих.

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