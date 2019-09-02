Сотрудники Института археологии РАН на раскопках в Великом Новгороде нашли почти 1000-летний византийский крест-энколпион (ковчег), сообщили в понедельник «Интерфаксу» в новгородской экспедиции института.

«Крест находился в культурном слое XII века на раскопе на улице Лукина в историческом центре города», — пояснил собеседник агентства.

По мнению специалистов, крест изготовили в Византии из бронзы. Как он попал на новгородскую землю и кем именно был там утерян, неизвестно.

Ученые надеются установить, что именно хранилось внутри новгородского энколпиона. «Там могли быть фрагмент мощей святого или частицы освященной просфоры», — предположил собеседник агентства.

Исследования раритета продолжаются.

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