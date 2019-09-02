Указом премьер-министра Греции известный греческий судовладелец Афанасиос Мартинос назначен новым гражданским губернатором Святой Горы Афон, вместив на этом посту Константина Димцаса, сообщает портал Afonit.info.

Это назначение произошло вскоре после избрания нового премьер-министра и правительства Греции, а также на фоне недовольства большинства афонских монахов действиями Димцаса, который фактически отказался пресекать провокационные действия украинских раскольников из «ПЦУ» на Святой Горе Афон.

В связи с этим в начале июля 2019 года Священный Кинот Святой Горы направил в МИД Греции письмо, в котором выразил крайнее недовольство провокационными визитами украинских делегатов в афонские монастыри. Дело дошло до того, что монашествующие потребовали сместить гражданского губернатора Афона и избрать на его место другого человека.

В результате именно это и произошло.

Афанасиос Мартинос представитель одной из богатейших греческих династий. Он имеет почётный титул Великого Логофета и Великого Благодетеля и известен многими благотворительными проектами в области образования и культуры. Мартинос финансово поддерживал все монастыри Святой Горы, поэтому его кандидатура получила полную поддержку со стороны Константинопольского Патриархата, а также Афинского Архиепископа и Патриархов Иерусалимского и Антиохийского.

Гражданский губернатор Афона, согласно действующему греческому законодательству, является служащим Министерства иностранных дел Греции и пребывает в административном центре Афона г. Карее (Кариесе), где располагается его офис и администрация. Он уполномочен представлять интересы Греческого государства на Афоне, являющемся автономной монашеской республикой в составе Греции, контролировать соблюдение действующего законодательства и Устава (конституции) Святой Горы, а также вопросы правопорядка и безопасности (в частности, ему подчиняется полиция и ряд других служб).

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