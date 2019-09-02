30 августа 2019 года в Брянске состоялись торжества в честь Свенской иконы Божией Матери. В этот день вспоминается чудо избавления города от нашествия наполеоновских войск в 1812 году. Об этом сообщает Брянская епархия.

Празднества начались с Божественной литургии в возрожденном Успенском соборе Свенского Успенского мужского монастыря Брянска. Богослужение совершили митрополит Брянский и Севский Александр и епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир в сослужении сонма духовенства Брянской и Клинцовской епархий.

Песнопения исполнил мужской хор Свято-Троицкого кафедрального собора (регент А.А. Бирюков). Проповедь перед причастием произнес благочинный Свенского монастыря иеромонах Диомид (Кузьмин).

По окончании Литургии владыка Александр поздравил собравшихся с праздником и поблагодарил руководство области за труды по возрождению святынь Брянщины — Свенского монастыря и Успенского собора, взорванного в 1930 году. Восстановление собора началось в 2011 году и продолжалось на протяжении восьми лет.

Председатель Брянской областной Думы В.И. Попков поздравил духовенство и жителей региона с праздником Свенской иконы Божией Матери. «Те храмы, которые разрушили в ХХ столетии, мы должны восстановить, построить новые, потому что православная вера, культура объединяет наш народ», — сказал, в частности, В.И. Попков и преподнес митрополиту Александру букет цветов.

Председатель областной Думы также поблагодарил Его Высокопреосвященство за архипастырские труды по восстановлению святынь и строительству новых храмов и укрепление православной веры на Брянской земле.

По окончании богослужения митрополит Александр возглавил крестный ход со Свенской иконой Божией Матери — точным списком чудотворного Свенского образа, хранящегося в Третьяковской галерее. Молитвенное шествие прошло вокруг Свенской обители, затем многолюдный крестный ход, сопровождаемый передвижной звонницей, продолжился по центральным улицам Брянска.

В торжественном шествии приняли участие В.И. Попков, депутаты Государственной Думы Николай Валуев, Валентина Миронова, Валентин Суббот, заместители губернатора Брянской области, руководство города и другие высокие гости.

В крестном ходе протяженностью около восьми километров участвовали около трех тысяч человек, многие горожане присоединялись к шествию по пути. Крестный ход сопровождали православные добровольцы и волонтеры-медики из числа студенческой молодежи, всем предлагали питьевую воду.

Шествие завершилось у стен Троицкого кафедрального собора. На соборной площади владыка Александр вознес молитву Свенской Божией Матери, затем поздравил участников шествия с праздником и, в частности, сказал:

«Сегодня на Брянской земле совершается великое и славное торжество — в соборном единстве мы чествуем нашу Небесную Заступницу — Матерь Божию, Ее чудотворный Свенский образ и в духовном ликовании восклицаем: «Радуйся, Благодатная, Свенская Похвало!»

Святая икона Царицы Небесной была явлена в Брянске в конце XIII века и сразу прославилась чудесами — исцелением от слепоты князя Романа Михайловича, который в благодарность за это основал Свенский монастырь. С тех пор Божия Матерь не оставляла эту обитель и в Отечественную войну 1812 года явила своему народу особую милость. Напуганные приближением наполеоновским войск, жители Брянска совершили крестный ход вокруг города со Свенской иконой — и неприятель отступил.

Возрождение крестного хода в наши дни — это не только возвращение к благочестивым традициям, но и наша благодарность Царице Небесной за Ее заступничество. Прославляя Божию Матерь, мы просим Ее избавить нас от врага внешнего и внутреннего и укрепить веру православную.

Благодарю руководство области, города и всех, кто принял участие в большом крестном ходе. Вы понесли телесный подвиг и тем самым доставили неоценимую духовную пользу своей душе, а главное — прославили Божию Матерь и Ее чудотворный Свенский образ! Предстательством Царицы Небесной да сохранит Господь землю Брянскую в мире и благополучии, а всем жителям дарует благоденствия и процветания!"

От имени главы региона Александра Богомаза собравшихся приветствовал заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко.

В завершение верующие поклонились Свенской иконе Божией Матери, установленной на соборной площади. Участникам крестного хода были предложены гречневая каша и чай, приготовленные на полевой кухне регионального МЧС. На молитвенную память были розданы иконки Божией Матери Свенская.

Русская линия