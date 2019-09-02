Православный портал Богослов.ru, закрытый из-за отсутствия финансирования и ряда других причин год назад, возобновит свою работу, как ожидается, в середине сентября. Об этом сообщил его главный редактор протоиерей Павел Великанов, передаёт РИА Новости.

Сейчас проблемы с финансированием удалось преодолеть, отметил отец Павел. «За этот год были проведены работы прежде всего по поиску источников финансирования. Это и доброхоты, связанные с Церковью, о которых мы при открытии скажем, это и другие люди, которые захотели принять участие в поддержке портала, благодаря чему мы сейчас вышли на финишную прямую — уже непосредственно открытие портала», — заявил священник в интервью пресс-службе МДА.

«Мы планировали запустить портал уже в первых числах сентября, но мы не сможем уложиться в эти сроки. Скорее всего, это будет середина сентября», — сказал священник, добавив, что сейчас полностью переносится весь контент, который был ранее, на новый движок, и именно с этим связана задержка запуска портала.

«Полностью изменен дизайн сайта. Мы заказали дизайн у специалистов хорошего уровня из Европы. Полностью переделан движок сайта, появилась новая платформа, навигация по сайту стала существенно удобнее. Значительные изменения претерпела сама структура размещения материалов. Мы пошли путём тщательного анализа посещаемости тех или иных страниц старого сайта для того, чтобы его предельно упростить и убрать всё то, что было излишним и не особо востребованным нашими читателями. У нас появились новые разделы, например, раздел „тема недели“, который представляет собой собрание различных материалов по определенной теме, как библиографических, так и в виде различных статей», — рассказал отец Павел.

По словам священника, над наполнением ресурса сейчас работают привлечённые специалисты с богословским и философским образованием, в результате в обновленной версии будет много нового.

«Цель — дать возможность человеку, не имеющему специализированного богословского образования, подступиться к тому или иному вопросу с тем, чтобы этот вопрос можно было изучить как поверхностно, так и очень глубоко», — отметил главный редактор.

Он также призвал студентов духовных и светских учебных заведений, интересующихся вопросами богословия, а также философии, культурологии и истории, присылать порталу свои материалы.

«Возможность открытой дискуссии в качественной экспертной среде — это хороший повод проверить уровень тех утверждений, которые выдвигаются в публикациях. До момента своего закрытия „Богослов.ру“ представлял из себя прежде всего экспертную среду, в которой происходили обсуждения, в том числе дискуссия вокруг проектов документов Межсоборного присутствия», — сказал отец Павел.

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