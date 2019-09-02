В Беслане совершили панихиду по всем невинно погибшим от рук террористов 15 лет назад в школе № 1…

Архиепископ Владикавказский Леонид: «Сегодня, как и полтора десятилетия назад, сердца наши преисполнены глубокой скорбью о безвинно убиенных»

1 сентября 2019 года, в 15-ю годовщину террористического акта в школе № 1 г. Беслана, архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид и духовенство Владикавказской епархии приняли участие в мероприятиях памяти жертв трагедии 2004 года — школьников, родителей, учителей и бойцов спецназа, сообщает Патриархия.Ru.

Тысячи людей пришли к стенам школы почтить память погибших. Траурная церемония по традиции началась со школьного звонка ровно в 9.15. Именно в это время 1 сентября 2004 года здесь началась праздничная линейка, которую внезапно прервали автоматные очереди.

К подножию Креста, установленного в центре спортзала, возложили цветы глава Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров, председатель Парламента РСО-А Алексей Мачнев, члены кабинета министров, депутаты, представители министерств и ведомств.

Архиепископ Леонид в сослужении духовенства епархии совершил заупокойное богослужение по погибшим в те трагические дни.

«Прошло пятнадцать лет со дня теракта в бесланской средней школе № 1. Сегодня, как и полтора десятилетия назад, сердца наши преисполнены глубокой скорбью о безвинно убиенных. Снова и снова мы вспоминаем страдания и мужество заложников, отвагу и жертвенность бойцов специальных подразделений, положивших, по слову Евангелия, «душу свою за други своя» (Ин.15,13), — отметил владыка Леонид.

Трагедия бесланской Голгофы явила всему миру звериное лицо терроризма и религиозного экстремизма. Этот чудовищный теракт стал преступлением против человечности.

Еще во II веке один из апологетов христианства Тертуллиан писал, что «кровь мучеников — это семя Церкви». С древности места, где они претерпели страдания и смерть, почитались как священные. Ныне во дворе бесланской школы № 1 возводится храм во имя Воскресения Христова, как памятник всем невинно убиенным в скорбные дни сентября 2004 года.

Искренне соболезнуя всем жителям нашей многонациональной и многоконфессиональной Республики, потерявшим во время тех трагических событий родных и близких, возношу свои молитвы, чтобы подобное никогда более нигде не повторилось, и чтобы в мире ином всегда пребывала с душами погибших неизреченная милость Всевышнего Господа".

Вечером во дворе разрушенной школы в память о всех жертвах теракта зажгутся свечи.

3 сентября архиепископ Леонид совершит Божественную литургию в спортивном зале школы № 1 Беслана.

Затем состоится траурная церемония, после которой правящий архиерей и духовенство епархии примут участие в Крестном ходе. По окончании Крестного хода будет совершена лития у памятника «Древо скорби».

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