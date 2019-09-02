Русская линия
Сводка новостей от 2 сентября 2019

В Москве пройдёт II Международный съезд регентов и певчих Русской Православной Церкви

С 24 по 26 октября 2019 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве пройдет II Международный съезд регентов и певчих Русской Православной Церкви.

Основная задача съезда — обсуждение вопросов сохранения и развития многовековых традиций русского церковного пения, насущных вопросов и проблем пения в храмах и монастырях, обмен опытом.

На съезде выступят с докладами и поделятся своими идеями и опытом регенты, руководители хоров, педагоги и композиторы, представляющие Русскую Православную Церковь и Русскую Православную Церковь Заграницей.

Съезд посвящен 75-летию памяти регента, композитора, автора духовной музыки Павла Григорьевича Чеснокова.

Информация для желающих присутствовать на съезде в качестве вольных слушателей размещена на сайте Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения.

Русская линия

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В Москве пройдёт II Международный съезд регентов и певчих Русской Православной Церкви

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