|Сводка новостей от 2 сентября 2019
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Митрополит Даниил: «Низкий вам поклон, северяне любимые! Прошу меня простить!»
Гражданским губернатором Святой Горы Афон назначен Афанасиос Мартинос
Архиепископа Хариупольского Иоанна (Реннето) исключили из Константинопольского Патриархата
Протоиерей Павел Великанов: «Мы планировали запустить портал уже в первых числах сентября»
Архиепископ Владикавказский Леонид: «Сегодня, как и полтора десятилетия назад, сердца наши преисполнены глубокой скорбью о безвинно убиенных»
Этот день в Русской истории
По случаю праздника иконы Божией Матери «Донская» и Дня российского казачества из Ростова-на-Дону в Астраханскую митрополию доставлена чтимая Донская икона Божией Матери
Византийский крест XII века нашли в Новгороде
Открыт шестой сезон Международного детско-юношеского литературного конкурса «Лето Господне»
В Брянске состоялись торжества в честь Свенской иконы Божией Матери