1 сентября 2019 года, в День знаний, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Издательский Совет Русской Православной Церкви при участии АНО «Центр духовно-просветительских программ имени святителя Филарета Московского» открыл шестой сезон Международного детско-юношеского литературного конкурса им. И.С. Шмелева «Лето Господне», сообщает сайт Издательского Совета.

Конкурс проходит в два этапа, участники делятся на три возрастные группы: 6−7, 8−9 и 10−12 классы. В ходе первого этапа с 1 сентября по 1 декабря с.г. через сайт конкурса будет осуществляться прием творческих работ по пяти основным направлениям:

Священное Евангелие и русская литература;

«И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи..» К 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина;

«Одна на всех, мы за ценой не постоим». К 75-летию Великой Победы. Тема подвига в произведениях о Великой Отечественной войне;

«Пути небесные». К 70-летию преставления Ивана Сергеевича Шмелева;

«Дорога к Небу». К 10-летию Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Творчество лауреатов и номинантов.

По любому из направлений тема может быть сформулирована автором самостоятельно.

Второй этап конкурса пройдет в конце марта 2020 года в Москве — к участию будут приглашены финалисты, прошедшие конкурсный отбор заочного этапа. Ребят ждут мастер-классы, которые проведут известные литераторы, экскурсии по Москве и торжественная церемония награждения победителей VI конкурсного сезона, которая пройдет в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя.

Участники конкурса, педагоги и родители могут ознакомиться с лучшими творческими работами победителей предыдущих сезонов, представленными на главной странице обновленного сайта конкурса, а также вступить в тематические группы в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook».

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