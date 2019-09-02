Синод Константинопольской Церкви также «освободил» владыку от руководства всеми русскими приходами в Западной Европе…

Константинопольский Патриархат перестал вести дипломатические игры в отношении представителей Западноевропейской Архиепископии русских приходов в Западной Европе и жёстко дал понять им, что все храмы бывшего Экзархата должны забыть о какой-либо автономии и безоговорочно войти в состав греческих епархий. Те же, кто с этим не согласен, будет исключён из состава Константинопольской Церкви.

Такое решение было принято 31 августа 2019 года на фанарском Синоде в отношении многолетнего главы Русского Экзархата архиепископа Иоанна (Реннето), который (лично и только он) был исключён из Константинопольского Патриархата и освобождён от заботы о приходах русской традиции в Западной Европе, сообщает портал «Ромфея».

В тексте синодального решения подчёркивается, что руководство приходами бывшего Экзархата во Франции передано митрополиту Галльскому Эммануилу. Что касается общин в других странах, то они подпадают под управление соответствующих греческих иерархов Фанара, которые несут пастырское служение в этих странах.

Чтобы на деле продемонстрировать, что Фанар самостоятельно руководит русскими приходами в Европе, Синод Константинопольского Патриархата назначил нового клирика в храм святого Александра Невского в Париже, в котором настоятелем все эти годы был архиепископ Иоанн. Им стал протоиерей Алексей Струве. Настоятелем же прихода вместо владыки Иоанна назначен митрополит Галльский Эммануил.

Такие односторонние назначения, очевидно, вызовут протест среди верующих Экзархата. Известно, что в ближайшее время должна состояться Генеральная Ассамблея Архиепископии, на которой планируется рассмотреть вопрос перехода приходов Экзархата в другую юрисдикцию. Поэтому решения Фанара преследуют цель расколоть клириков Архиепископии и подорвать проведение Ассамблеи.

Русская линия