Митрополит Черногорский Амфилохий: Джуканович провозглашает себя атеистом, и при этом он хочет создать «Черногорскую церковь»

Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий, комментируя обвинения Джукановича в адрес Сербской Православной Церкви, выступил с резкой критикой политики черногорских властей, которые грубо нарушают права верующих Сербской Православной Церкви, сообщает ТАСС.

«Я был ошеломлён тем, что услышал от президента Черногории, человека, который является наследником коммунистической власти и который во всеуслышание говорит, что он — атеист. Он протестует против вмешательства Церкви в политику, при этом сам пытается быть главой Церкви, создать свою Церковь», — цитирует владыку Амфилохия сербский канал PTS.

«Я только что с нашим Патриархом [Иринеем] вернулся из Сирии и Ливана, там мы посетили древнюю [Антиохийскую] Церковь апостольских времен, ходили дорогами святого апостола Павла. Там существует согласие между христианами, несмотря на их различия, и даже между христианами и мусульманами. И там президенты не вмешиваются во внутренние церковные вопросы. Поэтому я был поражён тем, что услышал от нашего президента», — заявил архипастырь.

Комментируя обвинения Джукановича в поддержке Сербской Православной Церковью идей Великой Сербии, правящий архиерей Черногорской епархии заявил: «Это не имеет абсолютно никакой связи с Великой Сербией, Черногорская митрополия во время референдума [2006 года о независимости Черногории] – и господин Джуканович знает это — провозгласила, что примет независимость, если народ за неё проголосует».

Ранее митрополит Амфилохий рассказал, что впервые о так называемой «черногорской церкви» коммунистические власти заговорили еще в 70−80-е годы прошлого века. По словам владыки, «черногорская церковь» никем не признана, кроме украинских раскольников:

«Единственный, кто признал эту „черногорскую церковь“ — это [глава самопровозглашенного „Киевского патриархата“ Филарет] Денисенко. Теперь они надеются, что Константинополь признает и их, но это абсолютно невозможно, поскольку Дедеич, который стоит во главе так называемой черногорской церкви, был священником Константинопольского Патриархата в Риме и за свои преступления был лишён чина. Поэтому нет и речи о таком признании».

Русская линия