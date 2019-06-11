|Сводка новостей от 11 июня 2019
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Протоиерей Николай Балашов: Константинопольский Патриархат выдаёт желаемое за действительное
В Москве помянули Святейшего Патриарха Алексия II
Денисенко заявил об отказе служить грекам и объявил о созыве Поместного собора «Киевского патриархата»
Митрополит Черногорский Амфилохий: Джуканович провозглашает себя атеистом, и при этом он хочет создать «Черногорскую церковь»
Екатеринбург готовится к Царским дням
Этот день в Русской истории
Церковь соберет в Челябинске организаторов социальных проектов со всего Урала
В часовне для бывших бездомных Нью-Йорка начались регулярные Литургии по воскресеньям