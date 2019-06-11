13 июня 2019 года в МИА «России сегодня» в Москве состоится пресс-конференция, посвященная конкурсу «Новая библиотека». Начало в 13.00 (Дальний зал). Об этом сообщает пресс-служба Издательского совета РПЦ.

В мероприятии примут участие: председатель Издательского Совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, помощник председателя Издательского Совета писатель Дмитрий Володихин, главный редактор журнала «Наш современник» Станислав Куняев, заместитель председателя правления Союза писателей России Василий Дворцов.

Конкурс «Новая библиотека» включает три направления: номинация имени Ф.М. Достоевского «За выдающееся литературное произведение в жанре романа или биографии», номинация имени С.Т. Аксакова «За выдающуюся книгу для подросткового чтения», номинация имени святых благоверных Петра и Февронии «За выдающуюся книгу о счастливой семейной жизни».

В ходе пресс-конференции состоится дискуссия, посвященная роли церковных премий в литературной жизни страны.

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