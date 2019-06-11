В воскресенье, 9 июня, в часовне Иоанна Кронштадтского при Доме Трудолюбия для бездомных Бруклина (штат Нью-Йорк) была отслужена Божественная Литургия. Об этом сообщает Православие. ru. Это событие открывает новую страницу в истории общины русскоговорящих бездомных: ожидается, что теперь воскресные службы станут постоянными. Ровно год назад, 9 июня 2018 года, священник Марк Рашков из Свято-Николаевского патриаршего собора, что находится на 97-й улице в Манхэттене, впервые отслужил здесь божественную Литургию, и с тех пор несколько раз священнослужители навещали братьев Дома Трудолюбия и совершали бескровную жертву в этих стенах — каждый раз это случалось на буднях или в субботу. В отсутствие священника волонтеры вместе с братьями служили всенощные мирским чином, которые с сегодняшнего дня стали историей. Теперь здесь начались полноценные регулярные богослужения, проводимые игуменом Владимиром (Згоба) и духовенством храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в Статен-Айленде.

Двумя неделями ранее первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Нью-Йоркский и Восточно-Американский Иларион передал в дар часовне частицы мощей преподобных Киево-Печерских святых. Крест-мощевик был приобретен в Сретенском монастыре Москвы, как благословение одного из духовных центров России.

За прошедшие 5 месяцев 2019 года деятельность православных волонтеров по помощи бездомным в Южном Бруклине (большинство из которых — русскоязычные выходцы из бывших советских республик) значительно расширилась. Так, график регулярных кормлений в районе Брайтон-Бич охватывает уже 6 дней в неделю: два дня кормят священнослужители и прихожане грузинского храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы, один день — храм Святых Жен-Мироносиц РПЦЗ, три дня — благотворительный фонд «Дающий Надежду Святой Иоанн».

С января по апрель волонтеры фонда провели четыре презентации для православных приходов Нью-Йорка и Нью-Джерси, а также встречу со студентами Нью-Йоркского университета. Первая презентация прошла на русском языке для прихожан Свято-Николаевского патриаршего собора — административного центра патриарших приходов Русской Церкви в США. Последующие презентации прошли на английском языке для патриаршего храма Иоанна Предтечи в городе Литл-Фолс (штат Нью-Джерси), Покровского собора Православной Церкви в Америке (Манхэттен, Нью-Йорк) и Свято-Николаевского храма в Квинсе — единственного албанского храма в Нью-Йорке (юрисдикция поместной Православной Церкви в Америке). В Свято-Николаевском храме презентация была обращена к духовенству и прихожанам со всего Квинса, собравшимся на совместное великопостное богослужение. Во время каждой такой встречи рассказ волонтеров находил отклик: появились новые желающие готовить суп для бездомных и помогать в другой форме.

В течение трех презентаций для приходов, прошедших на английском языке, было собрано $ 1057 пожертвований, а также одежда и еда. Для сравнения: за аренду помещения Дома Трудолюбия фонд платит $ 2600 каждый месяц. Чтобы приют не закрылся, волотеры вместе с братьями Дома Трудолюбия стараются предложить разнообразные формы поддержки: от покупки футболки со слоганами в поддержку волонтерства и добрых дел — до изготовления изделий из дерева. Так, например, для храма святых Кирилла и Мефодия РПЦЗ был изготовлен деревянный подсвечник, переданный настоятелю священнику Михаилу Владимирову.

По-своему уникальной была встреча со студентами Нью-Йоркского университета. Там есть небольшая группа, собирающаяся по четвергам — православные студенты и интересующиеся Православием. Помимо рассказа о деятельности по помощи бездомным, студентам была предложена идея на будущее — провести совместную акцию по сбору средств на улицах Манхэттена, а также объединить усилия в обновлении веб-сайта фонда.

Повседневная деятельность волонтеров направлена на решение конкретных проблем в жизни отдельных людей. Владимир Мечиев из Казахстана был устроен на операцию в больницу после обнаружения рака. Вячеслав Ким из украинского Херсона был вызволен из тюрьмы: в течение полутора лет он воцерковлялся, оставив в прошлом наркозависимость, однако был арестован за старые долги, и добровольцам пришлось немало потрудиться, убеждая суд, что Вячеслав исправился и не вернется к прежней жизни, и внеся за него неуплаченный в прошлом долг. Родным Сергея Телешова была оказана помощь в его похоронах. В 2010 году Сергей был героем репортажа первого канала российского телевидения: после исповеди, причастия и соборования у него исцелилась печень, что изумило врачей, которые незадолго до этого прогнозировали его скорую смерть. Но Господь подарил Сергею ещё 10 лет жизни, в течение которых сохранялась связь с православными добровольцами, которые помогли и в самый последний раз — с похоронами.

Чтобы присоединиться к волонтерам или оказать содействие в другой форме, можно связаться с добровольцами по телефону: +1−718−415−5777.

Адрес Дома Трудолюбия и часовни: 1716 Mermaid Ave, Brooklyn, NY 11 224.

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