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Сводка новостей от 11 июня 2019

В Москве помянули Святейшего Патриарха Алексия II
В 29-ю годовщину интронизации Его Святейшества состоялась панихида в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы…

Могила Святейшего Патриарха Алексия II в Богоявленском кафедральном соборе Москвы10 июня 2019 года, в 29-ю годовщину интронизации Святейшего Патриарха Алексия II, митрополит Истринский Арсений, первый викарий Святейшего Патриарха по г. Москве, управляющий Центральным и Южным викариатствами, совершил Божественную литургию и панихиду в Благовещенском приделе Богоявленского кафедрального собора Москвы, где находится гробница пятнадцатого Патриарха Русской Церкви, сообщает Патриархия.ru.

Накануне вечером, 9 июня, митрополит Арсений совершил Благовещенском приделе Богоявленского собора парастас.

Его Высокопреосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Александр Агейкин и столичное духовенство.

За Божественной литургией и панихидой молились настоятельница Зачатьевского ставропигиального женского монастыря игумения Иулиания (Каледа), настоятельница Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря игумения Викторина (Перминова).

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В Москве помянули Святейшего Патриарха Алексия II
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