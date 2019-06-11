В Москве помянули Святейшего Патриарха Алексия II В 29-ю годовщину интронизации Его Святейшества состоялась панихида в Богоявленском кафедральном соборе г. Москвы… 10 июня 2019 года, в 29-ю годовщину интронизации Святейшего Патриарха Алексия II, митрополит Истринский Арсений, первый викарий Святейшего Патриарха по г. Москве, управляющий Центральным и Южным викариатствами, совершил Божественную литургию и панихиду в Благовещенском приделе Богоявленского кафедрального собора Москвы, где находится гробница пятнадцатого Патриарха Русской Церкви, сообщает Патриархия.ru. Накануне вечером, 9 июня, митрополит Арсений совершил Благовещенском приделе Богоявленского собора парастас. Его Высокопреосвященству сослужили настоятель собора протоиерей Александр Агейкин и столичное духовенство. За Божественной литургией и панихидой молились настоятельница Зачатьевского ставропигиального женского монастыря игумения Иулиания (Каледа), настоятельница Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря игумения Викторина (Перминова). Русская линия





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