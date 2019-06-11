20 июня 2019 года глава УПЦ КП лже-патриарх Филарет Денисенко планирует созвать Поместный собор «Киевского патриархата», и окончательно оформить раскол внутри «ПЦУ», сообщает СПЖ со ссылкой на агентство «BBC News. Украина».

«Мы созываем Поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что „Киевский патриархат“ был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня», — заявил Денисенко в ходе работы форума «За Украинскую Православную Церковь! За Киевский патриархат».

Это будет Поместный собор «Киевского патриархата», а не «ПЦУ», подчеркнул лже-патриарх.

«Собора поместного Киевского патриархата 15 декабря не было, а был сбор подписей под постановлением Поместного собора. Мы это постановление на Поместном соборе отбросим, и он будет для нас недействительным», — рассказал «патриарх Киевский и всей Руси-Украины» о своих планах.

По его мнению, это позволит «сохранить Киевский патриархат», он хоть и будет маленьким, но вырастет в большую Церковь".

Затем Денисенко вновь обрушился с критикой на своего бывшего ученика Епифания Думенко, который возглавил «ПЦУ».

«Епифаний — слуга Вселенского патриарха. Поставил грека викарным епископом, чтобы он наблюдал и передавал информацию Вселенскому патриарху, чтобы передавал указания через него что делать», — заявил Филарет.

Глава «Киевского патриархата» добавил, что не принимает Томос, потому что он якобы не был знаком с содержанием этого документа. «Этот Томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержания Томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую», — сказал он.

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