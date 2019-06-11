В Московском Патриархате опровергли информацию о совместном служении Предстоятеля Элладской Православной Церкви Блаженнейшего Архиепископа Иеронима с главой раскольнической «новой церкви» Украины Епифанием Думенко в резиденции Константинопольского Патриарха на Фанаре, сообщает РИА Новости.

Пресс-служба Константинопольского Патриархата ранее сообщила, что глава Элладской Церкви в понедельник вечером принял участие в совместной молитве вместе с главой «ПЦУ». Отмечалось, что Иероним прибыл в резиденцию Константинопольского Патриарха в связи с предстоящим его тезоименитством.

После окончания вечерни Думенко передал Архиепископу Иерониму памятный подарок со своей интронизации и архиерейскую панагию. При этом в соцсетях некоторые пользователи отмечали, что Архиепископа Иеронима не предупредили заранее, что Епифаний будет в Стамбуле и ему придется с ним общаться.

«Сослужения не было. Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним присутствовал на вечернем богослужении в монастыре „Живоносный источник“. Оказалось, что там же присутствовал „предстоятель“ новосозданной ПЦУ Епифаний», — пояснил заместитель председателя ОВЦС МП протоиерей Николай Балашов.

При этом он отметил, что «тем же вечером Архиепископ Иероним вернулся в Афины и не остался на нынешнем праздновании именин Патриарха Варфоломея, ради которого, собственно и прибыл в Стамбул». «Что-то пошло не так. И это не удивительно. Потому Господь и дал Церкви священные каноны, что при их нарушении дело церковного строительства идёт наперекосяк, и здание рассыпается», — заявил священник.

Тему с общением Архиепископа Иеронима с Епифанием Думенко прокомментировал и глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Варфоломей всё пытается „устроить“ признание СЦУ (Святейшей церковью Украины на Фанаре называют ПЦУ — РЛ). Как обычно — обманом», — написал Легойда во вторник в своем Telegram-канале.

Русская линия