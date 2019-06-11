Главными событиями торжеств традиционно станут ночная Божественная литургия на площадке перед Храмом на Крови, где трагически завершилась жизнь Царской семьи, и Крестный ход…

Традиционно в дни годовщины духовного подвига Царственных страстотерпцев, завершивших свои дни в Екатеринбурге в июле 1918 года, в уральской столице проходят Царские дни — череда торжественных мероприятий, посвященных этому событию, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Каждый год в Екатеринбурге собираются десятки тысяч человек, чтобы принять участие в Царских днях. Главными событиями традиционно становятся ночная Божественная литургия на площадке перед Храмом на Крови, где трагически завершилась жизнь Царской семьи и верных ее друзей, и Царский крестный ход до монастыря Царственных страстотерпцев, на месте которого 101 год назад были уничтожены августейшие останки.

Массовые торжества начнутся 12 июля.

С 12 по 21 июля в Екатеринбурге пройдет ключевое событие Царского года — XVIII Фестиваль православной культуры «Царские дни». В уральской столице пройдут несколько десятков религиозных и светских мероприятий различного формата, посвященных «царской» теме — от музыкальных фестивалей до творческих встреч и лекций.

Запланирована культурная программа, включающая в себя культурно-исторические, музыкальные и образовательные события, музейные и библиотечные выставки, концерты и встречи с историками, писателями, режиссерами из разных городов России и зарубежья.

Фестиваль пройдет в Храме-Памятнике на Крови, духовно-просветительском центре «Царский», мультимедийном парке «Россия — Моя история», которые станут центральными площадками.

С 14 по 18 июля пройдет ежегодный фестиваль колокольного звона «Благовествуй, земле уральская!», организованный в рамках всероссийского фестиваля православной культуры «Царские дни».

В фестивале примут участие звонари из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Великого Новгорода, Ростова Великого, Вологды, Тюмени, а также лучшие звонари Екатеринбургской митрополии.

Основным событием фестиваля станет концерт колокольных звонов у храма-колокольни «Большой Златоуст» с участием Духового военного оркестра и хора храма «Большой Златоуст», который пройдет 15 июля; свои авторские стихи прочитает иерей Виктор Явич.

После этого традиционно для участников и зрителей фестиваля пройдут мастер-классы по звонарному делу с участием самых опытных звонарей Русской Православной Церкви.

Концерт колокольного звона начнется в 18:00 у храма «Большой Златоуст» (Екатеринбург, 8 марта, 17).

Основные события Царский дней начнутся 15 июля с освящения храма святых Царственных страстотерпцев в Царской обители на Ганиной Яме.

Затем грядут кульминационные мероприятия, которые пройдут 16 и 17 июля.

16 июля в 09:00 начнется Божественная литургия в приделе святых Царственных страстотерпцев Храма на Крови. В 13:00 пройдет дневной крестный ход по Екатеринбургскому Пути скорби — в ознаменование прибытия Царственных страстотерпцев в Екатеринбург — от станции Шарташ (ул. Куйбышева, 149 а) до Храма-Памятника на Крови.

Затем, в 15:00 в нижнем храме Храма на Крови состоится малая вечерня с акафистом святым Царственным страстотерпцам.

В 16:30 на площадке перед Храмом на Крови пройдет всенощное бдение.

В 23:30 начнется главное богослужение Царских дней — ночная Божественная литургия на площадке у Храма на Крови. Богослужение завершится ночью17 июля, после чего в 02:30 от Храма на Крови — места расстрела семьи императора до обители святых Царственных страстотерпцев, на месте которой в урочище Ганина Яма в 1918 году были уничтожены их останки, пройдет традиционный Царский крестный ход. Шествие собирает десятки тысяч паломников со всего света. Так, в минувшие годы нем принимали участие от 60 000 до 100 000 человек. По прибытии крестного хода состоится молебен святым Царственным страстотерпцам.

Царские дни продолжатся празднованием Дней памяти преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны Романовой и алапаевских мучеников, которые пройдут в Алапаевске.

18 июля в 00:00 традиционно будет совершена Божественная литургия в Свято-Троицком архиерейском подворье Алапаевска, а в 02:30 состоится молебен с пением акафиста святым преподобномученицам Великой княгине Елисавете и инокине Варваре.

В 03:30 по завершении литургии начнется крестный ход от Свято-Троицкого архиерейского подворья в Алапаевске до Напольной школы и далее в монастырь во имя Святых новомучеников и исповедников Церкви Русской, который основан на месте, где в ночь на 18 июля 1918 года были живыми сброшены в шахту святые преподобномученицы Елисавета и инокиня Варвара, а также представители Дома Романовых). В 05:30 и 09:00 там пройдут две Божественных литургии.

1 июля откроется «горячая линия» Царских дней — 2019. Позвонив на нее, паломники могут задать самые разные актуальные вопросы, касающиеся основных событий памятных торжеств, которые будут отмечаться в Екатеринбурге с 16 по 18 июля 2019 года, в том числе: расписание главных богослужений с 16 по 18 июля; даты и время начала Малого и Царского крестных ходов в Екатеринбурге, а также крестного хода в Алапаевске; как паломники могут вернуться из монастыря Царственных страстотерпцев после крестного хода 17 июля в Екатеринбурге и из монастыря новомучеников и исповедников Церкви Русской после крестного хода обратно в Алапаевск 18 июля и многие другие вопросы.

Кроме того, по телефонам «горячей линии» можно будет получить информацию о проведении экскурсий в церковных музеях и выставочных центрах Екатеринбурга, Алапаевска и Верхотурья, а также заказать прием организованных групп и одиночных паломников по «Екатеринбургскому Царскому маршруту».

Телефоны «горячей линии» Царских дней — 2019:

+7 (343) 268-99-29, +7 (950) 64−69−019.

Время работы «горячей линии»: ежедневно с 10:00 до 19:00 по местному времени (с 8:00 до 17:00 по московскому времени).

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