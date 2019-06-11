С 11 по 13 июня в Челябинске пройдёт X Межрегиональная конференция по церковному социальному служению, сообщает Диакония.Ru.

На конференции соберутся ведущие специалисты в сфере благотворительности Русской Православной Церкви и общественных организаций Уральского федерального округа. Они поделятся своим опытом работы по снижению числа абортов в регионе, обсудят наиболее успешные практики ухода и организации паллиативной помощи, эксперты по реабилитации зависимых расскажут о новых методиках и форматах реабилитации. Особое внимание участники уделят организации доступной среды и сопровождаемого проживания людей с инвалидностью.

11 июня, после Божественной Литургии, состоится пленарное заседание конференции. Ожидается, что в нем примут участие митрополит Челябинский и Миасский Григорий, председатель Синодального отдела по благотворительности, викарий Святейшего Патриарха епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер, глава города Челябинска Владимир Елистратов, и. о ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Татьяна Чумаченко, и.о. министра социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина, и.о. министра здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин, председатель Комитета социальной политики Челябинска Лариса Машкова.

12 июня участники конференции посетят, а журналисты смогут подготовить репортажи из:

— центра временного пребывания бездомных при храме святой блаженной Ксении Петербургской,

— благотворительный магазин «Во благо»,

— церковного центра социальной адаптации для алкоголезависимых «Трезвение»,

— сестричества милосердия при Первой городской больнице,

— общины людей с ограниченными возможности здоровья при храме Святителя Василия Великого.

«Практически каждый день Церковь открывает новые благотворительные проекты. Социальное служение — это исполнение второй заповеди Спасителя о любви к ближним, — говорит председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Пантелеимон. — По благословению Святейшего Патриарха Кирилла каждый год мы проводим конференции в разных федеральных округах, чтобы поделиться новыми идеями и изучить лучшие форматы благотворительного служения. И я очень рад, что в этом году такая конференция впервые пройдет в Челябинске».

Программа конференции — на сайте http://conf.miloserdie.ru/

Организаторы конференции — Синодальный отдел по благотворительности Московского Патриархата и Челябинская епархия.

Ранее межрегиональные конференции по социальному служению проходили в Санкт-Петербурге (2010,2017), Нижнем Новгороде (2011), Екатеринбурге (2012), Хабаровске (2013), Пятигорске (2014), Кемерово (2015), Воронеже (2016) и Уфе (2018)

В Уральском федеральном округе действует более 450 церковных социальных проектов. Всего в России более 4500 церковных социальных инициатив. Среди них — 64 приюта для женщин в кризисной ситуации и более 180 центров гуманитарной помощи, более 300 церковных центров помощи наркозависимым, в том числе 70 реабилитационных центров для наркозависимых, более 90 православных приютов для бездомных, более 400 проектов помощи инвалидам.

Аккредитация СМИ: до 18.00 10 июня по адресу eparhia74@mail.ru и по телефону +7 (3517) 27-10-50, +7 (919) 129-12-50 (Алексей Ермолюк). Просим заранее указывать, какие социальные объекты планируется посетить 12 июня.

11 июня пленарное заседание начнется в 14.00. Перед началом пленарного заседания, в 13.45, в Педагогическом университете митрополит Челябинский и Миасский Григорий, председатель Синодального отдела по благотворительности, викарий Святейшего Патриарха епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон и другие почетные гости конференции ответят на вопросы журналистов.

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