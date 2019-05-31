Русская линия
Сводка новостей от 31 мая 2019

Митрополит Элпидофор не спешит отправляться в США и ищет поддержки в Греции
Новоизбранный глава Амеркианской архиепископии Константинопольского Патриархата встретился с Архиепископом Элладским Иеронимом…

Блаженнейший Архиепископ Афинский Иероним и митрополит ЕлпидофорВерующие в США неоднозначно восприняли избрание новым главой Американской архиепископии Константинопольского Патриархата митрополита Прусского Елпидофора. Среди Преосвященных в Америке мало кто приветствовал это избрание, а потому владыка не спешит отправляться в США и пытается заручиться поддержкой со стороны епископата в Греции.

Официальное возведение на должность главы Архиепископии должно пройти 22 июня, но есть информация, что интронизациям может вылиться в громкий скандал. Как сообщало ранее РИА Новости, ситуация крайне сложная, многие в Архиепископии не согласны с кандидатурой Епилдофора, что может привести к расколу.

Активный сторонник украинской автокефалии, Елпидофор возглавил американскую Архиепископию в момент, когда в Америке всё громче звучат голоса о предоставлении ей автокефалии. Грубые действия Фанара по продавливанию своего кандидата на этот пост без учёта мнения американской паствы ещё более усугубили ситуацию, и теперь Елпидофор ищет поддержку буквально всюду, где только можно.

Ранее он встретился с представителями властей Греции, позже с послом США в Афинах Джефри Пайеттом, а 31 мая 2019 года состоялась его встреча с Блаженнейшим Архиепископом Афинским Иеронимом, сообщает «Ромфея».

Смыл этих встреч только один — показать, что все эти люди поддерживают избрание Елпидофора главой Американской архиепископии, хотя их мнения по этому вопросу ничего не значит.

Кроме того, такие встречи (до интронизации) могут, как улучшить, так и ухудшить положение ставленника Фанара. Его попытки заручиться поддержкой на стороне, вместо стремления разговаривать напрямую со своей паствой в США, могут привести к ещё большему раздражению американских греков, среди которых сильны автокефальные настроения.

Русская линия

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Митрополит Элпидофор не спешит отправляться в США и ищет поддержки в Греции
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