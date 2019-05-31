Русская линия
Сводка новостей от 31 мая 2019

Иерей Феодосий Амбарцумов: «Мы создали школу приёмных родителей для того чтобы помочь детям-сиротам, детям с инвалидностью и тем людям, которые хотят быть родителями этих детей»
В Санкт-Петербурге открылась православная школа приёмных родителей…

СиротыВ Отделе по благотворительности Санкт-Петербургской епархии начала работу школа приемных родителей «Умиление». В отличие от других подобных учреждений, в ней также будут готовить потенциальных опекунов и приемных родителей к принятию в семью детей-инвалидов. Школа стала первой в Санкт-Петербурге и второй в России православной школой приемных родителей. Тренинги, групповые и индивидуальные занятия будут проводить психологи, социальные работники, юристы, врачи и священники — многие из них сами являются приемными родителями, сообщает Диакония.Ru.

На регулярных занятиях в течение 2 месяцев кандидаты в приемные родители будут изучать потребности приемного ребенка, структуру семейных ролей, этапы адаптации, медицинские аспекты ухода за ребенком, основы законодательства и взаимодействия с органами опеки. По окончании занятий слушатели получат заключение, на основании которого органы опеки предоставят возможность взять ребенка из детского дома. Новая школа была официально лицензирована государством, а ее программа — утверждена Комитетом социальной политики Санкт-Петербурга. Восемь потенциальных родителей в школе уже приступили к занятиям.

«Количество сирот в нашей стране уменьшается, но десятки тысяч детей еще находятся в детских домах. И самое печальное, количество детей-инвалидов практически не меняется: их крайне редко берут в приемные семьи, — сказал руководитель новой школы приемных родителей и православного приюта семейного типа „Умиление“, отец 9-ти приемных детей с инвалидностью иерей Феодосий Амбарцумов. — Мы создали школу приемных родителей для того чтобы помочь детям-сиротам, детям с инвалидностью и тем людям, которые хотят быть родителями этих детей, но не знают, как это сделать».

В основе нового проекта лежит опыт работы уникального церковного приюта семейного типа «Умиление», работающего в Вырице. Проект объединяет под одной крышей 4 семьи, которые взяли под опеку из государственных интернатов 15 детей-инвалидов. Приемными родителями стали волонтеры, которые долгое время посещали детские дома и интернаты и в итоге решились на то, чтобы принять детей с инвалидностью в семью.

В новой школе приёмных родителей, кроме обязательной программы по подготовке приёмных родителей, будут проходить специальные занятия о воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья. Для потенциальных опекунов будут организованы выездные тренинги и мастер-классы в приют семейного типа «Умиление», слушатели школы смогут пообщаться с детьми и опекунами и познакомиться с особенностями их жизни.

Специалисты центра планируют сопровождать приемные семьи и после завершения программы обучения. Материальную помощь таким семьям будет оказывать православный благотворительный фонд «Детская православная миссия имени преподобного Серафима Вырицкого».

Школа приемных родителей «Умиление» — это вторая в России православная школа приемных родителей. Первая была открыта в 2011 году православной службой помощи «Милосердие» и Марфо-Мариинской обителью. За 8 лет Школу окончили 448 человек, 122 ребенка были устроены в семьи.

Русская линия

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Иерей Феодосий Амбарцумов: «Мы создали школу приёмных родителей для того чтобы помочь детям-сиротам, детям с инвалидностью и тем людям, которые хотят быть родителями этих детей»
В Санкт-Петербурге открылась православная школа приёмных родителей...

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