В Русской Православной Церкви считают, что Константинопольский Патриархат не может разрешить проблему, сложившуюся вокруг Православной Церкви на Украине, и выступают за всеправославное обсуждение этого вопроса, сообщает Интерфакс.

«Нам известно о том, что Архиепископ Хризостом прилагает определённые усилия с целью разрешения сложившейся ситуации на Украине. Прежде всего, я бы сказал, что это свидетельствует о неспособности в настоящий момент Константинопольского Патриарха в очередной раз разрешить сложную украинскую ситуацию, которая осложнена известными антиканоническими решениями Фанара», — заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он отметил, что Русская Православная Церковь неоднократно подчёркивала стремление и необходимость всеправославного решения по данному вопросу, поскольку «в одностороннем порядке не получается этот вопрос решить».

«Думаю, что в какой-то мере можно рассматривать его действия в русле предложения Русской Православной Церкви. Он последовательно ведёт переговоры с представителями разных Поместных Церквей, говоря о необходимости решения проблемы», — добавил Легойда.

Русская линия