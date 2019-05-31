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Сводка новостей от 31 мая 2019

Владимир Легойда: Фанар не способен разрешить тяжёлую ситуацию на Украине
Глава Синодального отдела заявил, что Русская Православная Церковь выступает за всеправославное обсуждение украинской проблемы…

Владимир ЛегойдаВ Русской Православной Церкви считают, что Константинопольский Патриархат не может разрешить проблему, сложившуюся вокруг Православной Церкви на Украине, и выступают за всеправославное обсуждение этого вопроса, сообщает Интерфакс.

«Нам известно о том, что Архиепископ Хризостом прилагает определённые усилия с целью разрешения сложившейся ситуации на Украине. Прежде всего, я бы сказал, что это свидетельствует о неспособности в настоящий момент Константинопольского Патриарха в очередной раз разрешить сложную украинскую ситуацию, которая осложнена известными антиканоническими решениями Фанара», — заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Он отметил, что Русская Православная Церковь неоднократно подчёркивала стремление и необходимость всеправославного решения по данному вопросу, поскольку «в одностороннем порядке не получается этот вопрос решить».

«Думаю, что в какой-то мере можно рассматривать его действия в русле предложения Русской Православной Церкви. Он последовательно ведёт переговоры с представителями разных Поместных Церквей, говоря о необходимости решения проблемы», — добавил Легойда.

Русская линия

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Владимир Легойда: Фанар не способен разрешить тяжёлую ситуацию на Украине
Глава Синодального отдела заявил, что Русская Православная Церковь выступает за всеправославное обсуждение украинской проблемы...

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