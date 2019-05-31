Президент России Владимир Путин своим указом присвоил имена выдающихся деятелей русской истории и культуры 44 российским аэропортам. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РИА Новости.

Данным указом международному аэропорту Мурманск присвоено имя Государя Николая II, аэропорту Псков — великой княгини Ольги, аэропорту Благовещенск (Игнатьево) — российского государственного деятеля Николая Муравьева-Амурского, аэропорту Владивосток (Кневичи) имя путешественника Владимира Арсеньева, международному аэропорту Воронеж (Чертовицкое) — имя Императора Петра I, международному аэропорту Екатеринбург (Кольцово) — имя основателя горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири Акинфия Демидова,

Согласно указу, международному аэропорту Калининград (Храброво) присвоено имя Императрицы Елизаветы Петровны, международному аэропорту Калуга (Грабцево) — имя философа и изобретателя Константина Циолковского, международному аэропорту Краснодар (Пашковский) — имя Царицы Екатерины II, международному аэропорту Красноярск — имя оперного певца Дмитрия Хворостовского, международному аэропорту Магадан (Сокол) — поэта Владимира Высоцкого, международному аэропорту Минеральные Воды — писателя Михаилу Лермонтову.

Кроме того, российский президент присвоил имена выдающихся деятелей и столичным аэропортам: аэропорту Шереметьево имя русского писателя Александра Пушкина, аэропорту Домодедово — ученого Михаила Ломоносова, а аэропорту Внуково — советского ученого и авиаконструктора Андрея Туполева.

Международному аэропорту Анадырь (Угольный) имя писателя Юрия Рытхэу, аэропорту Анапа (Витязево) — летчика-испытателя Владимира Коккинаки, аэропорту Архангельск (Талаги) — имя писателя Федора Абрамова, аэропорту Астрахань (Нариманово) — художника Бориса Кустодиева, аэропорту Белгород — имя архитектора Владимира Шухова, аэропорту Казань — имя поэта Габдуллы Тукая.

Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 31 мая.

Голосование за присвоение российским аэропортам имён выдающихся россиян проходило в рамках конкурса «Великие имена России». 4 декабря были подведены итоги финального голосования в конкурсе.

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